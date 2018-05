Monfalcone, operaio 19enne muore schiacciato da carico di cemento di 700 chili

L’incidente mortale per il giovane operaio di 19 anni è avvenuto sotto gli occhi inermi del padre e del fratello maggiore, presso la sede del cantiere navale di Fincantieri, a Monfalcone in Gorizia.

Matteo Smoilis è deceduto in seguito al crollo di un carico di cemento di oltre 700 chilogrammi, trasportato con urgenza presso l’ospedale Cattinara di Trieste al verificarsi dell’incidente, ma senza possibilità di salvezza.

Il giovane 19enne era impiegato presso una ditta in appalto di proprietà della famiglia, mentre i sindacati metalmeccanici si sono immediatamente attivati per la richiesta di uno sciopero.

Il sindaco di Monfalcone Annamaria Cisint ha ufficialmente dichiarato: “Nella giornata di domani io e il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga incontreremo l’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono.

Siamo tutti attoniti per questa disgrazia che ci deve richiamare alla massima attenzione nella prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro”.

Nonostante le rianimazioni da parte del personale medico per il 19enne non c’è stato niente da fare. Matteo Smoilis è deceduto in seguito alle gravissime lesioni riportate.

“Stiamo lavorando per organizzare per domani mattina un’assemblea all’ingresso dei cantieri” ha aggiunto il segretario della Fiom Cgil Gorizia, Livio Menon.