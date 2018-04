Molise, scossa di terremoto di 4.2

Alle ore 11.48 di questa mattinata del 25 aprile è stata registrata una scossa di terremoto avvertita all’interno della regione del Molise.

Secondo le prime indiscrezioni ufficiali in merito ai dati registrati la scossa sismica avrebbe provocato un magnitudo pari a 4.2, con epicentro ad un solo chilometro da Acquaviva di Collecroce, in provincia di Campobasso.

L’onda sismica è stata avvertita anche in alcune località vicine quali Palata, Castelmauro, Palata, Castelmauro, Tavenna, San Felice del Molise e Guardialfiera, Guardialfiera e San Felice del Molise, a Pescara e nel foggiano in Puglia.

“Fortunatamente al momento non ci sono danni. La squadra della Protezione Civile comunale sta girando per la città per verificare questo dato. Nel pronto soccorso del nosocomio cittadino non si evidenziano feriti, neanche nei paesi limitrofi che gravitano sul nostro ospedale. Per ora la situazione è abbastanza tranquilla, se si può definire tale una situazione dopo un terremoto della magnitudo di 4.2” ha dichiarato il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca sotto intervista a Sky Tg24.

Il sito dei vigili del fuoco ha invece sottolineato, attraverso il social network Twitter: “Nessuna richiesta di soccorso è giunta alle sale operative dei #vigilidelfuoco dopo la scossa di #terremoto M 4.2 registrata alle 11:48 tra le province di #campobasso e #chieti. Ricognizioni precauzionali in corso con squadre a terra ed elicottero”.

A seguire gli sviluppi della vicenda è il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in stretta comunicazione con la Protezione Civile sul luogo e la preoccupazione dei cittadini.