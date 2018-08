Milano: il Comune promuove il Ferragosto tra panettoni, frutta e gelato

Il Comune di Milano si prepara alla festività di ferragosto, prevista per domani, a suon di proposte alimentari alquanto alternative per il periodo estivo, integrando all’interno delle proposte il tipico dolce di Natale in accompagnamento a frutta e gelato.

Il panettone conquista così il periodo di agosto del tutto in anteprima rispetto alla mensilità tipica invernale. Le varianti a base di frutta candita, frutta fresca e gelato saranno consumate domani, durante il corso della Festa dell’Assunta.

Ad aver sfornato i panettoni per l’occasione è stata l’azienda dolciaria di Castelbuono, con sede a Palermo, inviando un carico speciale diretto all’Assessorato Politiche Sociali, Salute e Diritti, sotto un’occhio di riguardo per la fascia di popolazione meno abbiente.

Il pastry chef Nicola Fiasconaro ha spiegato: “Proprio a Milano imparai a conoscere il panettone. Me ne innamorai e provai a farlo studiando le tecniche di lavorazione e le regole di lievitazione.

Poi, tornato in Sicilia, ho sempre cercato di interpretarlo senza snaturare la ricetta originaria. Il mio nuovo panettone ne è un esempio lampante: canditi di agrumi e zafferano della nostra terra; un prodotto così orgogliosamente siciliano nel pieno rispetto della sua matrice milanese”.

Anche nella città di Padova si prevedono festeggiamenti per il 15 agosto a base di un panettone tradizionale con un impasto arricchito da arancia, albicocca e zenzero e un accompagnamento gelato.

Il resto delle classiche tradizioni grigliate si dimostrano invece a forte rischio a causa di un’instabilità meteorologica sopraggiunta su gran parte della penisola italiana nel corso della giornata di ieri.

Il panettone di ferragosto, secondo le ultime mode in campo gastronomico spiegate da Giampietro Comolli dell’Ovse-Ceves (Centro Studi Accademici Ricerca e Osservatorio Economico), sarà accompagnato dalla bevanda a bollicine rosé, in alternativa al classico dei prosecchi.

Le proposte invernali per il ferragosto 2018 si presenteranno anche nel Positano, sotto le realizzazioni dello chef pasticcere Pietro Macellaro.