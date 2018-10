Milano, blocco per le auto diesel Euro 4: ecco chi può circolare

In diverse città della Lombardia è stato previsto il blocco per la auto Diesel dei veicoli Euro 4, previsto in quattro giorni consecutivi secondo le norme di legge per l’inquinamento oltre la soglia di 50 microgrammi.

La misura è stata integrata al ‘Protocollo Aria’ definito da un accordo fra le Regioni del bacino Padano. Il divieto prevederà le fasce orarie dalle 8.30 alle 18.30, unita al divieto di superare la temperatura di 19° C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali, compresi i sistemi di riscaldamento a legna non efficienti.

I veicoli Diesel interessati saranno quelli immatricolati dal 1/1/2006 sino al 31/12/2010, fatta eccezione per: “I veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo)”.