Migranti: Salvini blocca una nave italiana che ha soccorso 66 migranti

Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha bloccato un porto per la nave Vos Thalassa. Per la prima volta scatta così il divieto per l’approdo di un’imbarcazione italiana la quale ha soccorso 66 migranti attraverso un’operazione di salvataggio nelle acque libiche.

La Vos Thalassa, operante per una compagnia privata a sorveglianza della piattaforma francese Total nel Mediterraneo, ha risposto ad una chiamata di emergenza effettuata da una nave in stato di avaria all’interno delle acque libiche Sar.

Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni della vicenda erano già state allertate le motovedette di Tripoli, mentre l’imbarcazione Vos Thalassa ha invece raggiunto l’imbarcazione in avaria precedentemente il loro arrivo in aiuto dei 66 migranti presenti a bordo.

Il salvataggio ha previsto la messa in sicurezza dei migranti, avvenuto nel corso della notte, trasferendo le 66 persone sul ponte della nave. Nonostante l’immediato recupero il Governo italiano non sembra aver concesso alla Vos Thalassa i permessi necessari per l’approdo all’interno della Sicilia o della Calabria.

Il ministro degli Interni Matteo Salvini, in collaborazione con il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, è apparso irremovibile continuando a protrarre la propria strategia ferrea sulla questione migranti.

Durante il confronto tra Salvini e la Difesa il ministro, avvenuto nei giorni scorsi, il ministro aveva evidenziato il “bisogno di bloccare in Italia l’arrivo delle navi militari internazionali che partecipano alle operazioni di pattugliamento nel Mediterraneo”.

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, dello stesso parere, ha inoltre specificato: “Abbiamo accolto a Messina 106 migranti salvati da nave Eunavformed. Ce lo impone folle accordo europeo Sophia con cui Renzi ha svenduto interessi Italia. Rispettiamo la regola, ma ora va cambiata. Quello migratorio non può più essere solo un problema italiano, sennò rischia la Ue”.

Sulla questione migranti lo stesso Matteo Salvini ha inoltre previsto il taglio di 10 euro in favore delle agenzie di accoglienza su di una somma giornaliera pari a circa 35 euro, proseguendo la linea dura avanzata al momento dell’insediamento al Governo.