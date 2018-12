Migranti ong tedesca, Salvini: “L’Italia ha già aperto cuore e portafoglio fin troppo”

Il vicepremier ministro dell’Interno Matteo Salvini ha nuovamente ribadito la decisione governativa in merito alla questione migranti e alla ogn tedesca, come riportato sul quotidiano il Giornale.

La ong tedesca Sea Watch ha recentemente recuperato in mare 33 migranti all’interno del Mediterraneo centrale, facendoli salire a bordo sotto richiesta di aiuto da parte a Malta e all’Italia. La ogn si trova ancora senza un porto dove poter far sbarcare i migranti salvati nonostante le richieste di aiuto presentate al Governo giallo-verde.

All’interno del profilo social network Twitter la ong tedesca ha postato: “Abbiamo salvato 33 persone in difficoltà in mare ma l’Europa non vuole assegnarci un porto sicuro a Natale. Oltre 30 città tedesche e Laender hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere le persone salvate in mare. Il governo federale tedesco e il ministro dell’Interno Horst Seehofer devono trovare una soluzione adesso”.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha sottolineato: “L’Italia ha aperto il cuore e anche il portafoglio abbondantemente. Ora tocca agli altri” sulla scia della chiusura dei porti senza alcuna possibilità di venire meno alla promessa. “Contiamo sui tedeschi, sugli spagnoli, sugli olandesi, sui francesi. L’Italia negli anni passati ha fatto sbarcare più di 700mila persone. Direi che il cuore e il portafoglio li abbiamo aperti abbondantemente: adesso tocca agli altri”.

Durante la celebrazione della messa di Natale, ad attaccare Matteo Salvini, è stato anche l’arcivescovo Betori il quale ha spiegato: “La fede, lungi dall’allontanarci da questo mondo, ci chiama a una più coerente responsabilità in tutte le sue articolazioni, da quelle familiari a quelle sociali, nella vita economica e politica, attenti ai livelli intermedi delle aggregazioni sociali, specialmente là dove si esprime il servizio volontario e gratuito agli altri, come pure ai campi sempre più decisivi della cultura e della formazione, partecipi a ciò che accade accanto a noi e alle vicende che segnano la storia del mondo, impegnati nella cura della terra, la nostra casa comune.

Che cosa ci sta accadendo dal momento che, di fronte alle oggettive difficoltà di inserire nella nostra società persone provenienti da mondi e culture diversi, in questi anni non si è ancora riusciti a trovare forme efficaci di risposta che non siano le chiusure dei porti e l’abbandono di fatto all’illegalità, che dà origine, questa sì, a insicurezza e paura?”.