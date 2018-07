Meteo: violenti temporali in arrivo, tutte le aree interessate

Come anticipato durante il corso delle scorse previsioni l’ondata del maltempo prevista per fine luglio 2018 sembra preannunciare un agosto all’insegna dell’instabilità.

L’Italia appare così divisa in due parti distinte caratterizzate da maltempo al Nord e dalle temperature tipicamente di stagione invece al Sud. L’instabilità generale ha portato al superamento dei 30 gradi oltre il Circolo Polare Artico, facendo registrare oltre 50 gradi in Algeria.

Secondo gli esperti meteorologici questa giornata di sabato 21 luglio sarà caratterizzata da diversi fenomeno temporaleschi previsti all’interno delle regioni del Nord Italia, nello specifico dovuti al passaggio di correnti di origine atlantica, andando a peggiorare la situazione climatica soprattutto nella giornata di domani.

Ad interessare le Isole e il Centro-Sud sarà invece l’anticiclone nord-africano assicurando un prolungamento della bella stagione e il rialzo delle temperature annesse, contrariamente al calo previsto al Nord.

Oltre 40 gradi potranno essere registrati domani all’interno delle regioni Sicilia e Sardegna, secondo le previsioni, mentre qualche temporale potrebbe raggiungere anche le aree centrali adriatiche.

Nella giornata di lunedì 23 luglio l’instabilità temporalesca potrebbe tuttavia raggiungere anche parte delle regioni meridionali. Nella giornata odierna i siti meteorologici prevedono il rischio di possibili eventi violenti nelle regioni del Nord, uniti a piogge e grandinate, emanando anche un allerta tornado.

Attraverso il social network Twitter di CentroEpsonMeteo si legge: “le immagini di Sat24 ci mostrano la situazione sull’Europa e sul nostro Paese: l’anticiclone si estende sul Mediterraneo e protegge Centro-Sud e Isole maggiori; una saccatura dall’Atlantico avanza sull’Europa occidentale e si avvicina anche al Nord”.

Le previsioni riguardano le regioni del Nord Italia fatta eccezione per l’Emilia Romagna, con fenomeni decisamente più lievi all’interno delle regioni di Liguria e Lombardia.

Le temperature prevederanno un calo in direzione delle aree nordiche colpite dai temporali, mentre al centro la situazione continuerà a presentarsi discretamente stabile. La giornata di domani porterà ad eventi in peggioramento in direzione dei rilievi montuosi, sino alla giornata di lunedì 23 luglio.