Meteo: tempo in netto peggioramento nel weekend

Sulla scia dell’ondata di un maltempo diffuso nel corso delle giornate precedenti, cause di grandinate e temporali improvvisi e del tutto anomali per questa stagione, con danni e rallentamenti del traffico in diverse città, le previsioni meteo per il weekend in arrivo non risultano delle migliori.

Sul fronte del Mediterraneo la situazione continuerà a rimanere instabile per il corso della giornata odierna sino all’arrivo del weekend, con la possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco.

Nella giornata di domenica invece si assisterà all’arrivo di una perturbazione nordatlantica con un netto peggioramento delle condizioni meteo nelle regioni del Nord e del Centro.

Per la giornata di domani invece, sabato 12 maggio, sarà invece previsto un generale tempo soleggiato in gran parte delle regioni, fatta eccezione per le zone delle Alpi, zone appenniniche e Prealpi sulle quali potrebbero riversarsi eventi temporaleschi.

Verso la serata di sabato sera si attenderà inoltre una perturbazione in arrivo dalla Francia in grado di riversare temporali e piogge sulle zone del Nord-Ovest.

Il maltempo in arrivo dalla Francia interesserà dapprima le regioni della Toscana prevedendo fenomeni a carattere temporalesco, trascinando una situazione decisamente instabile anche nelle zone della Valle d’Aosta e medio-alto Piemonte, arrivando in Liguria e Lombardia.

Le nubi tenderanno ad aumentare anche nella regione Campania e sulla Val Padana centro-orientale. La corrente del maltempo prevista comporterà un abbassamento delle temperature soprattutto al Nord Italia, mentre nel settore alpino le nevicate potrebbero discendere al di sotto dei duemila metri.

L’instabilità meteo interesserà gran parte della penisola sino alla giornata di lunedì, ritardando l’arrivo della stagione estiva, con un lieve miglioramento invece previsto per le regioni del Sud.

Durante il corso delle ore pomeridiane centrali di questo pomeriggio molte regioni italiane potrebbero essere interessate da un progressivo mutamento della nuvolosità, alternando schiarite a possibili peggioramenti instabili, mantenendo tuttavia le temperature ad un livello standard per il periodo di maggio.

Ulteriori perturbazioni potrebbero verificarsi anche nel corso della prossima settimana nella parte centrale e in direzione del nuovo weekend, prevedendo temperature in aumento su Piemonte e Lombardia.