Meteo Oggi 4 Agosto: bollino nero

Il primo weekend dell’esodo estivo, in questa giornata di sabato 4 agosto 2018, prevede un bollino nero soprattutto per quanto riguarda la situazione del traffico in autostrada, con conseguenti criticità estese anche alla giornata domenicale di domani, con tanto di bollino rosso.

L’apice più intenso delle temperature afose sembra trovarsi attualmente in calo, nonostante il perdurare del caldo potrebbe estendersi alla durata dell’intera settimana prossima, senza sfiorare i picchi registrati in precedenza.

Qualche debole temporale non sembra difatti aver diminuito di molto la situazione generale della penisola, nonostante un certificato indebolimento della pressione africana sul Mediterraneo centrale.

Nella giornata odierna di oggi diversi temporali potrebbero interessare le aree del Centro, del Sud e delle Isole, mentre la stessa instabilità potrebbe arrivare ad accentuarsi anche nelle regioni del Nord-Ovest nella giornata di lunedì prossimo.

Per questa giornata odierna si prevede un tempo piuttosto soleggiato al Nord, a seguito del temporale registrato a Genova, riservando possibili fenomeni piovosi incostanti sulle zone alpine.

La situazione pomeridiana lungo l’Appennino centro-meridionale potrebbe portare ad alcuni rovesci di carattere temporalesco, in particolare sull’area centro-sud della regione Lazio e le regioni di Sicilia e Sardegna, dove non si escludono grandine e raffiche di vento.

Le temperature previste in Toscana e in generale al Nord potrebbero subire un lieve aumento rispetto alla giornata di ieri, sino a toccare picchi di oltre 35 gradi.

La Protezione Civile ha inoltre emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Basilicata, mentre un’allerta gialla è stata diramata per le regioni della Calabria, Sicilia, Abruzzo.

La giornata di domani, nelle aree della Sicilia e della Sardegna, resterà variabile e soggetta a sbalzi climatici, prevedendo una giornata calda e afosa nel resto delle regioni italiane soprattutto al centro e al nord.

La situazione potrebbe perdurare sino all’arrivo della giornata di Ferragosto, alternando deboli e violenti piogge a carattere improvviso.