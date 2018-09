Meteo: in arrivo sull’Italia l’uragano MediCane

Il violento uragano ribattezzato MediCane, dall’unione delle parole ‘mediterranean’ e ‘hurricane’, potrebbe sopraggiungere sulla penisola italiana arrivando a sfiorare i 160 chilometri orari.

Secondo le previsioni del sito ilMeteo.it l’uragano sembra puntare dritto al Sud Italia, spiegando: “In queste ore il tratto di mare tra il Mar Ionio e il Mar Egeo fino al Mar libico risulta particolarmente più caldo della norma, con valori di 8°C superiori alla media di questo periodo.

Complici le infiltrazioni di aria fresca che giungono da nord-est a tutte le quote, a seguito dei contrasti con la superficie del mare caldissima, si formerà una struttura ciclonica di particolare violenza che nella giornata di oggi e domani, 29 settembre, assumerà caratteristiche di uragano vero e proprio.

Sebbene i cicloni mediterranei in formazione tra il Mar Ionio e il Mar Egeo, spesso anche sfiorando la Calabria e la Sicilia, in passato abbiano già più volte raggiunto delle caratteristiche paragonabili ad una tempesta tropicale, questa volta siamo di fronte realmente e per la prima volta ad un uragano di categoria 1 o 2, con venti oltre i 160km/h: esso assumerà caratteristiche ancor più vistose con la presenza di un occhio ben visibile e attorno al quale i corpi nuvolosi ruoteranno in senso antiorario apportando precipitazioni di entità eccezionale”.