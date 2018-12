Meteo: in arrivo il Ciclone di Santa Lucia

Tra meno di 24 ore esatte si assisterà all’arrivo del ciclone di Santa Lucia che abbasserà ulteriormente le temperature portando una gelata generalizzata in gran parte dell’Italia, sotto raffiche di temporali e freddo glaciale.

La perturbazione di origine atlantica, collegata ad un vortice ciclonico in arrivo sulla Sardegna, decreterà un progressivo peggioramento delle condizioni climatiche sotto nevicate diffuse in pianura in provincia di Parma e Modena, e a Trieste, in Toscana e Marche, superiori ai 1200-1400 metri nel resto delle altre aree.