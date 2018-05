Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: “Se l’avessi incontrata prima staremmo per festeggiare le nozze d’oro”

Lo storico conduttore Maurizo Costanzo si è di recente raccontato attraverso un’intervista alla rivista Oggi, dove rimarcare il rapporto con la moglie Maria De Filippi ancora presente.

Nell’anno in cui il conduttore e giornalista si avvicina alla soglia degli 80 anni anche il rapporto di coppia con la De Filippi sembra aver raggiunto un traguardo importante con la ricorrenza delle nozze d’argento.

“Maria è sicuramente l’amore per me. Non è un caso che questo matrimonio, il quarto della mia vita, sta per festeggiare le nozze d’argento. Se l’avessi incontrata prima staremmo per festeggiare le nozze d’oro” ha voluto evidenziare Maurizio Costanzo.

La coppia Costanzo-De Filippi sembra resistere perfettamente al trascorrere del tempo, senza affievolire mai i propri sentimenti. Ma oltre all’amore per la moglie, Costanzo ha evidenziato anche l’amore verso una carriera ricca di successi intramontabili agli occhi del pubblico.

Durante il corso dell’intervista Maurizio Costanzo ha ampliato i propri argomenti concentrandosi anche su ulteriori tematiche decisamente attuali e importati quali le figure di riferimento giovanili odierne, evidenziando una generale perdita dei valori e dell’educazione a livello delle istituzioni scolastiche e delle famiglie.

All’interno del proprio curriculum professionale, sulla scia delle numerose trasmissioni condotte, Maurizio Costanzo si è concentrato anche sulla malinconia spesso esaltata dai racconti dei propri ospiti intervistati, ma ancor più a livello personale.

“La malinconia mi ha salvato dall’eventualità di essere assalito dalla depressione. La malinconia è un modo di leggere, percepire e affrontare la vita” ha spiegato Costanzo.

Spingendosi all’interno del mondo politico invece Maurizio Costanzo ha rivelato la sua profonda stima nei confronti di Matteo Renzi, ex leader del partito PD, confermando la scelta del proprio voto al momento della sua guida del paese, esaltando le sue doti comunicative e l’ipotesi di un suo ritorno.

Maurizio Costanzo ha infine ricordato i tempi passati della trasmissione “Buona Domenica”, confessando una certa nostalgia nei confronti del programma, ma l’impossibilità di una conduzione odierna sull’esempio del passato.