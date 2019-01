Maturità 2019, le materie della seconda prova multidisciplinare

Alla Maturità 2019 la seconda prova scritta prevederà l’integrazione multidisciplinare per la quale sono già emerse diverse polemiche e controversie postate sul web.

Per il Liceo Classico saranno previste prove di latino e greco, mentre al Liceo Scientifico le materie di matematica e fisica. Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha assicurato agli studenti: “Comunichiamo le materie con largo anticipo. Come sapete da quest’anno ci sono delle novità.

Per sostenervi organizzeremo delle simulazioni a febbraio, marzo e aprile”. Al Liceo delle Scienze umane saranno invece previste materie quali scienze umane e diritto ed economia politica, sotto l’opzione economico sociale.

L’Istituto tecnico del turismo prevederà una seconda prova scritta sulla base delle materie discipline turistiche e aziendali e inglese. Per quanto riguarda l’indirizzo Informatica gli studenti svolgeranno una prova basata sulla materia principale e i servizi di rete.

Gli studenti dell’Istituto professionale per i servizi di enogastronomia affronteranno una seconda prova scritta sulle materie scienza e cultura dell’alimentazione e laboratorio servizi enogastronomici.







Gli indirizzi specifici per i servizi per l’agricoltura saranno invece soggetti alle prove scelte: economia agraria e dello sviluppo territoriale e valorizzazione attività produttive e legislazione di settore.

Durante l’orale pluridisciplinare ogni studente dovrà scegliere una busta su tre proposte, visualizzando lo spunto per lo svolgimento della prova. La commissione proporrà inoltre documentazioni, testi, progetti ed esperienze, nonché problematiche ai fini dello sviluppo della prova stessa colloquiale.

Durante la prova orale gli studenti dovranno comprendere anche le alternanze scuola-lavoro svolte, oltre alle attività fatte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”.

Sia per le prove scritte che per le prove orali saranno corrette tramite la disposizione delle griglie nazionali promosse nella mensilità del novembre scorso.

Sul web non sono mancate risposte da parte degli utenti come si legge su TgCom24: “La scuola statale diviene una missione impossibile dove si spezza la creatività e la speranza, per creare una generazione di amebi, colmi di nozioni studiate a memoria ma senza alcuna capacità di ragionamento indipendente. Detti anche schiavi”.