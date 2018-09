Mattarella: “La libertà di stampa alla base della democrazia”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è di recente espresso in merito alla questione della libertà di stampa, attraverso un chiaro messaggio rivolto all’amministratore delegato della società editrice Sud Spa, Pasquale Morgante.

“L’incondizionata libertà di stampa costituisce elemento portante e fondamentale della democrazia e non può essere oggetto di insidie volte a fiaccarne la piena autonomia e a ridurre il ruolo del giornalismo.

Una stampa credibile sgombra da condizionamenti di poteri pubblici e privati, società editrici capaci di sostenere lo sforzo dell’innovazione e dell’allargamento della fruizione dei contenuti giornalistici attraverso i nuovi mezzi, sono strumenti importanti a tutela della democrazia. Questa consapevolezza deve saper guidare l’azione delle istituzioni”.

Il capo dello Stato ha inoltre aggiunto: “L’intento del rilancio di due testate significative e cariche di storia come la Gazzetta del Sud e il Giornale di Sicilia appare tanto più meritevole in un contesto, quello del Mezzogiorno, in cui la battaglia per l’affermazione dei valori costituzionali e della legalità è particolarmente meritoria”.

Nei giorni scorsi il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha rilanciato una delle battaglie passate sostenute dal Movimento 5 Stelle in riferimento all’eliminazione dei contributi per l’editoria:

“Credo che le società partecipate dello Stato dovrebbero smetterla di fare tutta questa pubblicità sui giornali perché molto spesso non si sa se comprano quelle inserzioni per fare pubblicità al brand o per fare un favore ai giornali”.

In risposta a Luigi Di Maio la Federazione nazionale della stampa: “L’ennesimo editto del vicepremier Luigi Di Maio contro i giornali conferma l’avversione del governo e delle forze politiche che lo sostengono ai principi della democrazia rappresentativa, di cui la libertà di espressione e il pluralismo dell’informazione sono pilastri essenziali.

Bisogna fare una legge per garantire che gli editori siano puri e i giornalisti liberi di fare inchieste su tutte le magagne dei prenditori”.