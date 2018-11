Margaux, la bimba di 5 anni costretta a vivere in una “bolla”

Margaux, una bambina di soli 5 anni, è stata costretta a vivere per lungo tempo all’interno di una ‘bolla’ a causa del suo stato di salute e dei problemi respiratori. Grazie ai fondi europei per la ricerca la bambina ha potuto usufruire di una terapia all’avanguardia in conseguenza al Deficit dell’enzima adenosina deaminasi (Ada).

Il padre Hein Moreels, a Bruxelles, ha spiegato: “Ad appena cinque settimane di vita, Margaux ebbe la sua prima crisi. Dopo una notte in ospedale il pediatra ci mandò a casa dicendo che non aveva nulla. Dopo una settimana ci fu un nuovo breve ricovero e poi dopo due mesi un altro, stavolta di una settimana, in cui venne sottoposta a cure antibiotiche.

Alcuni pediatri dicevano ha qualcosa che non si riesce a capire, altri ripetevano è sana. La rimandarono a casa di nuovo. Il capodanno del 2014, quando aveva tre mesi ed era debolissima, non riusciva a respirare”.

“E’ la storia di un sogno di una nuova medicina che si avvera. I suoi geni sono stati prelevati, corretti e reinseriti. E ora producono cellule ematiche funzionanti. Il suo caso è uno dei primi trattamenti che ha avuto successo. Dopo di lei la terapia genica è stata messa alla prova nel mondo, con più di 100 pazienti solo a Milano.

Sviluppare la cura sarebbe stato impossibile senza i finanziamenti europei: la Ue ha creduto nei progetti dei nostri scienziati facendo in modo che questa cura diventasse il primo caso di terapia genica commercializzata nel mondo. Una sfida che dimostra il potere scienza quando si fa rete” ha spiegato il medico.