Maltempo: nuova Allerta, bollettino della Protezione Civile

Le ultime previsioni meteo hanno confermato una nuova ondata di maltempo prevista per la giornata di oggi, 7 Novembre, in gran parte delle regioni italiane.

La Protezione Civile ha così emesso un’allerta arancione in Piemonte, Lombardia e Veneto, mentre sul resto delle regioni è stata evidenziata un’allerta ordinaria di grado giallo.

Nel milanese sono previste: “Piogge diffuse da moderate a forti, anche a locale carattere temporalesco” come confermato dalle disposizioni comunali, stato di criticità idraulica e idrogeologica in Veneto dove la situazione appare ancora critica. Scuole chiuse al sud, in particolar modo a Palermo, sotto la presenza del fango.