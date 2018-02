Maltempo: il gelo siberiano è arrivato in Italia

Come preannunciato con largo anticipo nelle scorse settimane è giunta sulla penisola italiana un’ondata di maltempo mista a neve e pioggia in corrispondenza dell’arrivo del Burian, il freddo siberiano.

Il gelo in arrivo in queste prima parte della giornata di domenica 25 febbraio interesserà soprattutto le zone adriatiche con particolare rilevanza nelle principali regioni del Nord Italia. Neve, pioggia e correnti di aria gelida hanno interessato diverse città evidenziate anche all’interno dei vari telegiornali andati in onda in corrispondenza dell’ora di pranzo.

All’interno della città di Venezia il maltempo ha bloccato la viabilità nei pressi del ponte della Libertà a seguito di un crollo. Le temperature previste per il termine della giornata odierna raggiungeranno un picco di meno dieci gradi, per un massimo di meno tredici, con possibili nevicate anche nelle regioni centrali e nella capitale romana.

La depressione registrata in direzione del Mediterraneo potrebbe protrarre una situazione di gelo e instabilità anche per la metà inerente al corso della prossima settimana. L’aria resterà caratterizzata dalla tipica corrente artica che si è abbattuta su gran parte delle regioni della penisola durante il weekend.

Il maltempo si protrarrà progressivamente anche nelle regioni del Sud, evidenziando un evento di portata storica in riferimento alla mensilità di febbraio. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa insieme alle Regioni più colpite dal gelo siberiano ha emesso diverse disposizioni e allerte.

Le regioni del Sud Italia saranno principalmente interessate da precipitazioni a carattere piovoso, forti raffiche di vento con possibili criticità a livello della corrente elettrica. Sul Friuli Venezia Giulia e il Veneto sono invece previste raffiche burrascose, mentre sul Lazio e la regione della Puglia possibili mareggiate lungo le coste.

Nevicate previste in Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria e Marche al di sopra dei 500-700 metri. In progressivo calo e quote nevose in direzione della Sardegna, Molise e Lazio, con eventi invece abbonanti in Abruzzo.

Un’allerta arancione è stata prevista nelle zone centro-orientali dell’Abruzzo e sulla Calabria, un’allerta gialla sulle zone centro-orientale dell’Emilia Romagna, sulle Marche e sull’Abruzzo, Lazio, Sicilia e Molise, nonché sul Veneto.