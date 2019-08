Maltempo: forte grandinata a Bolzano, allerta gialla in Piemonte e Friuli

In Attualità

Un forte temporale ed un’imponente grandinata si sono abbattuti a Bolzano alle ore 14 circa. Il maltempo ha anche colpito il Meranese.

La situazione ha portato l’allagamento di diversi scantinati e di molte cantine presenti nella zona colpita dal maltempo.

Sono tanti i turisti che, presenti a Bolzano per fare shopping, si sono trovati impreparati al temporale ed hanno trovato riparo nella via dei portici.

Al momento è stata segnalata l’Allerta Gialla per il maltempo in Friuli Venezia Giulia ed in tutto il Piemonte.