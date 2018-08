Livorno, appalti truccati sulla Protezione Civile: “Brinderemo all’alluvione”

L’indagine avviata a seguito dell’alluvione livornese ha portato a ben due arresti. Nel 2017, quando la città toscana non aveva ancora terminato di piangere i propri morti, la storia si ripeteva come già visto, brindando allo svolgersi della tragedia da parte di imprenditori intercettati per via telefonica.

“Brinderemo all’alluvione” le parole dell’imprenditore Emanuele Fiaschi, capo della Tecnospurghi, azienda leader a Livorno che puntava dritto alla conquista dell’appalto comunale. Il tutto ricorda le risate telefoniche di Francesco De Vito Piscicelli, nel contesto del sisma avvenuto nella città dell’Aquila il 6 aprile del 2009.

La stessa frase è stata ripresa dal sindaco di Livorno sindaco Filippo Nogarin, il quale si è definito schifato da tale mancanza di umanità: “Ferisce i familiari delle vittime, la mia città e tutti coloro che con onestà e dedizione hanno operato in nome e per conto di questa amministrazione”.

“Riprovevole. Chi è un delinquente è bene che vada in galera” ha commentato anche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. L’alluvione livornese provocò 8 morti lo scorso 10 settembre 2017.

Ad allarmare la squadra di indagine, coordinata da Salvatore Blasco, è stata proprio la frase dell’imprenditore Emanuele Fiaschi, mentre l’intercettazione non si trova attualmente tra le prove che lo hanno relegato agli arresti domiciliari.

Fiaschi si trova difatti ai domiciliari in relazione agli appalti truccati a beneficio della propria azienda, secondo i pm assicurati dall’ex coordinatore della Protezione civile Riccardo Stefanini, arrestato ai domiciliari anch’egli.

A finire nel centro dell’inchiesta avviata e coordinata dal procuratore Ettore Squillace Grieco sono proprio Emanuele Fiaschi ma soprattutto il coordinatore della Protezione civile Riccardo Stefanini, figura di rilievo all’interno delle operazioni di soccorso a seguito dell’alluvione.

Nicoletta Frugoli, rappresentante commerciale di un’azienda di Roma, la ComunicaItalia, coinvolta nelle indagini, è stata sottoposto all’ordinanza di divieto di esercitare qualsiasi ufficio direttivo e di rappresentanza per il periodo di un anno.

” Lavoro seriamente. Sia io che l’azienda non facciamo queste cose: non ho niente da nascondere. E’ un fulmine a ciel sereno. L’azienda sottolinea che le accuse sono un’ipotesi che non esiste, certa che questo sarà confermato dalle indagini e rivendica una tradizione di correttezza e trasparenza assoluta nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tale per cui non ha alcun timore di alcun accertamento da parte di chiunque. Sono finita nel tritacarne” ha spiegato all’Ansa la Fugoli.