Liguria Maltempo: Forti Nubifragi nel Weekend

Sono previsti forti nubifragi nella regione della Liguria per l’arrivo di questo weekend. Una nuova ondata di maltempo investirà la regione in conseguenza alle correnti umide e instabili provenienti da sud-occidente.

Il rischio è quello di picchi temporaleschi fino a 100mm e possibili allagamenti, dissesti idrogeologici con temperature previste intorno ai 17 gradi. Le giornate maggiormente interessate dal maltempo saranno quelle di domani e in parte domenica.

I fenomeno piovosi potrebbero assumere caratteri temporaleschi di importante portata per la quale rimanere in allerta e controllare le previsioni in aggiornamento.