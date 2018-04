Le fake news sullo Sport, Gravidanza e Sauna

Il mondo del web e delle notizie è continuamente preso di mira da articoli del tutto fasulli e potenzialmente lesivi per la salute dell’organismo umano. La maggior parte degli utenti soliti navigare sul web si ritrova così in possesso di informazioni spesso errate in merito ai consigli per il mantenimento della propria salute.

A tal proposito l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha creato un’apposita sezione sul portale online IsSalute.it. al fine di promuovere un corretto rilascio di informazioni, cercando di screditare tutti i siti riportanti invece fake news pericolose.

Tra le maggiori notizie dispensate in fake news si trovano consigli medici a riguardo di sport, gravidanza ed effetti benefici della sauna. In gravidanza viene spesso sottolineata l’impossibilità di praticare sport al fine di non mettere a rischio la salute della gestante e del nascituro.

In realtà lo sport viene ammesso in gravidanza sotto le condizioni di un quadro generale ottimale, evitando le attività fisiche a rischio di cadute e pericolosità per la salute del nascituro.

Anche in presenza della patologia legata all’artrosi ci si potrà dedicare all’attività sportiva come pilates o stretching, oltre agli esercizi eseguibili in acqua. Allo stesso tempo anche i soggetti più anziani potranno ricorrere al movimento bilanciato in rapporto con il proprio stato di salute e le proprie capacità motorie, senza incombere in alcun effetto negativo per la salute.

Contrariamente a quanto viene spesso promosso l’utilizzo della sauna non può invece essere rapportato ad un’azione brucia-grassi , rivelandosi in realtà del tutto inefficace per il dimagrimento corporeo concreto.

Al fine di promuovere la perdita di peso si dovrà sottostare al piano alimentare di un regime ipocalorico unito alla costanza dell’attività fisica anche blanda, una corretta idratazione dell’organismo e un bilanciamento proporzionato di tutti i nutrienti necessari. Allo stesso modo dovranno essere evitate le diete fai da te optando per un programma professionale elaborato dal proprio medico nutrizionista.