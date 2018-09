Lavorare ed essere allo stesso tempo poveri, l’Italia rischia il primato

Il mondo del lavoro si è trasformato nel corso del tempo adeguandosi ai tagli, al trasferimento delle fabbriche e della manodopera a basso costo presso le zone estere, alla crescente disoccupazione, ai contratti a giornata privi di qualsiasi stabilità economica sufficiente alla vita, ma anche riuscendo a conquistare una posizione quello che emerge oggi è la povertà alla base delle nuove retribuzioni.

Secondo gli ultimi dati statistici elaborati dall’Eurostat, la banca dati della Ue, l’Italia si troverebbe attualmente al quarto posto in relazione alla povertà, un 12,2% in continuo incremento.

La soglia dei lavoratori in povertà potrebbe rahgiungere un livello critico nel corso del prossimo futuro, andando ad accrescere una categoria di lavoratori stipendiati e allo stesso tempo poveri.

A evidenziare la situazione drammatica degli stipendi italiani è stata la stessa Commissione europea, nel bel mezzo di un periodo cruciale per la formazione dell’attuale Governo e la ricerca dei fondi precari per l’approvazione del reddito di cittadinanza, a fronte dei dati odierni insufficiente per coprire le reali esigenze del paese e dei cittadini.

Lavorare non si dimostra più sufficiente ai fini della sopravvivenza odierna, in rapporto alle paghe precarie, alle ore di lavoro e allo stress psicofisico correlato. Ad accusare maggiormente le condizioni lavorative odierne si dimostrano essere i più giovani, non soltanto dal punto di vista della concorrenza dei lavoratori più anziani ma anche in rapporto alle offerte insufficienti del mercato di lavoro stesso.

I lavoratori a termine odiernamente risultano più alti in Italia che nel resto dell’eurozona, in virtù anche della agevolazioni fiscale poste sui contratti appartenenti a questa tipologia a maggior favore delle imprese e delle aziende ma non dei dipendenti.

“La fase di ripresa degli ultimi trimestri ha visto una concentrazione della creazione occupazionale sulle forme contrattuali flessibili” hanno spiegato i ricercatori “Senza dubbio la crisi e le trasformazioni del sistema economico-produttivo avvenute nel corso dell’ultimo decennio hanno determinato in alcuni contesti europei, tra i quali il nostro Paese, un peggioramento della qualità del lavoro e, frequentemente, un aumento dei lavoratori scarsamente retribuiti.

Nonostante la fase congiunturale positiva abbia permesso di riportare nella maggior parte dei casi l’occupazione sui livelli pre-crisi, oggi l’avere un lavoro non sembra più una condizione sufficiente per tutelarsi dal rischio di essere povero”.