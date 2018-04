Lapo Elkann: “La dislessia mi ha fatto sentire uno sfigato”

Di recente Lapo Elkann si è lasciato andare ad alcune confidenze riguardo alla sua infanzia attraverso un’intervista rilasciata a Vanity Fair dove si è ritrovato ad affrontare il ricordo della sua dislessia e le sofferenze correlate.

L’imprenditore di successo, ma non esule da critiche e passi falsi durante il corso della propria carriera, ha così ammesso d’aver trascorso un’infanzia particolarmente sofferta fatta di delusioni e incomprensioni.

Lapo Elkann ha così scelto di intervenire pubblicamente al convegno SOS Dislessia a Torino dove ha raccontato il suo percorso attraverso la dislessia e i disturbi da deficit di attenzione, due conseguenze della sua marcata iper-attività.

L’imprenditore ha evidenziato di essersi spesso sentito fuori luogo, percepito come un “problema” sia da parte della famiglia, degli insegnanti, nonché dai propri compagni di studi. Lapo Elkann ha svelato di essere stato inoltre bocciato per ben due volte, finendo per diplomarsi insieme alla sorella di due anni più piccola, evidenziando anche i mancati strumenti da parte degli istituti scolastici di quel periodo.

Tuttavia, in risposta alle difficoltà attraversate durante il periodo dell’infanzia, il fondatore del brand Italian Indipendent ha ammesso: “Come reazione a ciò che stavo vivendo ho sviluppato un mio mondo pieno di sogni e fantasia. Ho sviluppato una sorta di creatività ribelle che mi consente oggi, di fare il lavoro che amo”.

Nel 2017 inoltre, lo stesso Lapo Elkann, ha fondato personalmente la ” Fondazione Laps – Libera accademia progetti sperimentali” in aiuto a tutti i bambini affetti da forme di disagio con l’obiettivo di promuovere una serie di strumentazioni adatte al superamento delle difficoltà individuali.

Lapo Elkann si è soffermato sull’importanza di un’ampliamento dei metodi educativi rivolti a tutti gli studenti senza discriminazioni al fine di giungere ad un corretto metodo di insegnamento anche in presenza di disturbi di apprendimento.

L’esperienza personale dell’imprenditore è stata così messa abilmente a disposizione del prossimo puntando sull’educazione e sulla possibilità di offrire a tutti gli studenti un piano educativo personalizzato privo di discriminazioni. Un progetto al quale Lapo Elkann dedica tutte le sue energie.