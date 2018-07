La pianta che ustiona e rende ciechi: si trova in Italia

La temibile pianta in grado di provocare cecità e ustioni si trova all’interno del territorio italiano, introdotta a scopo ornamentale dall’Asia Centrale. La pericolosa specie assume la denominazione di panace di Mantegazza, esteticamente di grandi dimensioni capace di provocare danni gravissimi.

La pianta panace di Mantegazza risulta a tutti gli effetti una specie invasiva attualmente monitorata sotto un’ottica di allerta in virtù dei potenti effetti collaterali.

Tale specie, in grado di minacciare la flora e la fauna autoctone, rappresenta un rischio altissimo per la salute degli esseri umani. In presenza dell’esposizione solare la pianta risulta difatti in grado di provocare effetti collaterali gravissimi, sino alla perdita totale della vista.

I gravosi effetti collaterali sono provocati dalle radici, dalle foglie, dai semi e dagli steli, dove si trovano presenti alcune sostanze tossiche, motivo per il quale viene espressamente sconsigliato di toccare la panace di Mantegazza.

Ma come fare per riconoscere la pianta ed evitare il suo contatto? La specie viene denominata anche con il nome di i panace gigante, appartenente alla famiglia delle Apiacee o Ombrellifere, introdotta in Italia e in diversi paesi verso la fine del 1800.

La vastità del numero di semi prodotto dalla panace di Mantegazza risulta in grado di spostarsi anche per centinaia di metri trasportati dal vento e dall’acqua, presente soprattutto in Liguria, Lombardia, Trentino, Valle d’Aosta, Veneto e Piemonte.

Per riconoscere la panace di Mantegazza si dovranno innanzitutto valutare le sue dimensioni enormi, comprese tra i 5 e i 7 metri di altezza, oltre al fusto cavo macchiato generalmente di colore rossastro con peluria annessa.

I fiori si presentano sotto forma di colore bianco oppure verdastro, mentre le foglie dimostrano diverse incisioni. La presenza della panace di Mantegazza sovrasta la fauna sottostante condannandola irrimediabilmente a morte, mentre i propri componenti chimici prodotti in difesa dei predatori si dimostrano essere fotomutageni-fototossici, attivandosi in presenza dei raggi solari.