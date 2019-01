La dottoressa Giò esiste ed è un medico toscano

La “vera dottoressa Giò”, sulla quale si è basata la fiction con Barbara D’Urso, sembrerebbe esistere davvero, riportando il nome della dottoressa toscana Vittoria Doretti. La Doretti ha inventato il “Codice Rosa”, un percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato alle vittime di violenza.







“Per chi lavora con me, fa sorridere questo confronto. Qualche volta neanche riesco a truccarmi e i miei 59 anni si vedono tutti, ma va bene. Sono circondata da “dottoresse Giò”. Fa piacere e siamo tutti lusingati. Siamo una squadra, siamo tantissimi. Non so se davvero siano stati ispirati da noi, ma è bello che una serie riconosca che nel Pronto Soccorso debba esserci questa sensibilità. Quando provavo a proporlo le prime volte mi dicevano ‘Guardi che qui ci occupiamo di cose serie” ha dichiarato Vittoria Doretti.