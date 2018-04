“La casa di carta”: messaggi subliminali nel trailer, incita la ribellione

La serie tv spagnola “La casa di carta” è stata diffusa dalla piattaforma streaming Netflix conquistando un proprio pubblico ma anche diverse polemiche ancora in corso.

Alla base delle polemiche esplose si troverebbe una possibile incitazione alla ribellione, oltre ai contenuti subliminali apparsi nel trailer. La seconda stagione della serie si rifà alla storia della rapina alla zecca di Madrid, mentre in Spagna il telefilm è stato presentato con il nome originale di “La casa de papel”.

La serie ha assunto in breve tempo una fama mondiale, soprattutto in Turchia, dove di recente è stata però posta al centro dell’attenzione per le motivazioni sopra riportate.

Molti degli esponenti politici vicini al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan hanno pubblicamente accusato Netflix per la diffusione di una serie ricca di incitazioni e messaggi forvianti l’opinione generale dei telespettatori, definendola a rischio di ribellione contro lo stesso Governo turco.

Tra gli esponenti anche un ex sindaco di Ankara che sarebbe arrivato a richiedere l’intervento delle forze di sicurezza, assumendo una posizione netta contro la casa di produzione e Netflix.

“La casa di carta” si concentra sulla storia della rapina perfetta ai danni della zecca di Madrid, messa a punto da un gruppo di ladri, ma nel corso delle varie puntate oltre alla motivazione economica vengono affrontati diverse tematiche, spostando l’attenzione dalla rapina in sé alla ribellione politica dei protagonisti.

Tra le idee riportate in scena dalla serie tv spagnola si trovano chiari riferimenti al dissenso politico e alla Banca Centrale Europea, raccogliendo il consenso della popolazione anche al di fuori della zecca dove si concentrano le scene cult de “La città di carta”.

Come soundtrack in diverse scene del telefilm compare anche “Bella ciao”, considerata come una sorta di vero e proprio richiamo alla rivolta e alla ribellione.

“La casa di carta” si svolge all’interno delle ambientazioni territoriali di Kadiköy di Istanbul, mentre i protagonisti indossano vestiti rossi e una maschera del pittore Salvador Dalì, sulla scia della maschera indossata dal protagonista del film “V per vendetta”.

A criticare il trailer della serie per primo è stato il commentatore televisivo turco Ömer Turan, affermando: “Potrebbe sembrarvi normale che queste persone si incontrino a Kadiköy, simbolo dell’opposizione contro Erdoğan, però no, io non credo che sia normale”.