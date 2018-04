Joe Bastianich nei guai con il fisco

Lo storico giudice-conduttore del talent show di cucina più famoso trasmesso sulla pay Tv Sky MasterChef, Joe Bastianich, si troverebbe attualmente in guai seri con il Fisco.

L’italo-americano Joe Bastianich rischia una pesantissima sanzione in merito ad un milione di euro di redditi non dichiarati rivolti alla proprietà del suo locale Orsone. A contestare il reato al giudice di MasterChef sono state direttamente le Fiamme Gialle intervenute nella vicenda.

Orsone, l’agriturismo di Cividale del Friuli aperto da Joe Bastianich nel 2013, avrebbe beneficiato di tutte le agevolazioni fiscali rivolte alle attività agricole nel periodo di pre-apertura dell’esercizio pubblico, trasformandosi “illegalmente” nel corso degli anni in un vero e proprio ristorante d’alta cucina puntando anche all’ottenimento della stella Michelin.

Le agevolazioni fiscali ottenute da Joe Bastianich per l’apertura dell’agriturismo prevedono difatti una serie di regole legislative del tutto differenti ai permessi necessari per l’avvio di un ristorante di lusso d’alta cucina.

Lo stesso quotidiano il Messaggero Veneto si è incentrato sulla questione ritenendo Joe Bastianich responsabile di una mancata dichiarazione dei redditi sull’Orsone pari a circa un milione di euro ad oggi contestato al giudice di MasterChef dalle Fiamme Gialle.

Lo stesso Joe Bastianich aveva in precedenza riportato all’interno del proprio volume letterario autobiografico l’intenzione di trasformare il proprio agriturismo in una sede lussuosa, con una cucina d’alto livello sulla scia della presenza dei migliori chef.

L’Orsone si troverebbe quindi a caccia della tanto agognata stella Michelin attraverso un percorso odiernamente minato dalle accuse di evasione del Fisco rivolte all’imprenditore e critico gastronomico italo-americano.

Durante il corso dei prossimi mesi l’Agenzia delle Entrate valuterà a fondo la situazione di Joe Bastianich con la possibilità concreta di una sanzione pesante nei confronti del giudice di MasterChef.

Da parte dello stesso imprenditore italo-americano non sono giunte dichiarazioni ufficiali di conferma, né di smentita dalle accuse, specificazioni che potrebbero tuttavia giungere in seguito nel corso del prossimo breve periodo.

La sanzione complessiva per Joe Bastianich, in merito all’abusività della trasformazione del suo agriturismo in un locale di lusso, potrebbe comportare una multa pari ad un milione di euro.