Joe Bastianich, Biografia e Vita Privata del personaggio televisivo

Joe Bastianich, all’anagrafe Joseph Bastianich, nasce a New York il 17 settembre del 1968, conosciuto odiernamente come un imprenditore e personaggio televisivo statunitense, di origine italiana, attivo nel settore della ristorazione.

Joe è figlio di Felice Bastianich e della cuoca Lidia Matticchio. Quattro anni prima della nascita di Joe Bastianich la famiglia aveva acquistato un locale ristorativo, il piccolo Buonavia di Forest Hillsm, nel Queens, provvedendo all’acquisto di Villa Seconda nel 1979.

All’età di 13 anni la famiglia di Joe Bastianich decide invece di vendere entrambi gli esercizi ristorativi per lanciare il Felidia nel centro di Manhattan. A livello scolastico Joe Bastianich frequenta la Fordham Preparatory School nel Bronx, successivamente il Boston College.

Successivamente al termine degli studi Joe Bastianich si avvia al mondo del lavoro in veste di bond-trader presso la banca Merrill Lynch di Wall Street, decidendo poco dopo di lasciare il mondo degli affari economici per occuparsi dell’attività di famiglia.

Nel 1993 l’impegno all’interno della ristorazione da parte di Joe Bastianich lo spinge ad acquistare, insieme ai propri genitori, il ristorante Becco a Manhattan ottenendo un immediato e grande successo. In seguito la famiglia Bastianich apre diversi altri ristoranti anche al di fuori della città di New York.

Il ristorante Becco viene scelto come meta di diverse fiction famose tra cui Beverly Hills 90210 e Friends. Nel 1997 i genitori di Joe Bastianich divorziano dopo 31 anni di unione, mentre il padre decide quindi di cedere le partecipazioni professionali ai figli Joe e Tanya.

Negli anni in seguito Joe Bastianich avvia, insieme allo chef Mario Batali, il Babbo Ristorante e Enoteca al quale il New York Times assegna tre stelle, avviando ulteriori sette ristoranti e punti vendita, rilanciando diversi locali sparsi per gli Stati Uniti.

Nel 2010, il ristorante di Joe Bastianich Del Posto diventa il primo ristorante italiano con una recensione da quattro stelle del New York Times, mentre nel 2013 apre il ristorante Orsone a Gagliano, frazione di Cividale del Friuli.

Joe Bastianich apre anche tre aziende vinicole: Azienda Agricola Bastianich a Buttrio e a Cividale del Friuli (Udine); La Mozza s.r.l. di Magliano in Toscana in Maremma, e la TriTono a Mendoza, Argentina; ha acquisito il marchio Brandini a La Morra, in Piemonte.

Nel 2011 Joe Bastianich viene scelto come giudice all’interno del programma MasterChef Italia insieme a Bruno Barbieri e Carlo Cracco e dal 2015 con Antonino Cannavacciuolo, giudice di sei edizioni di MasterChef USA (2010-2014 e 2019-) e di quattro di MasterChef Junior USA insieme a Gordon Ramsay e Graham Elliot.

Nel 2015 avvia il ristorante Ricci di piazza della Repubblica a Milano con soci Bastianich, Belén Rodríguez, Luca Guelfi e Simona Miele. Nel 2014 Joe Bastianich presta la propria voce al film documentario Barolo Boys. Storia di una Rivoluzione, di Paolo Casalis e Tiziano Gaia, emergendo anche come coautore con David Lynch del libro Vino Italiano Buying Guide.

Nel 2005 Joe Bastianich viene riconosciuto come “Outstanding Wine and Spritz Professional” dalla James Beard Foundation e dalla rivista Bon Appétit, premiato nel 2008 dalla “Outstanding Restaurateur Award” della James Beard Foundation. Nello stesso anno viene premiato al Parlamento italiano dalla Fondazione Italia USA con il “Premio America”.

Joe Bastianich vive a Greenwich, Connecticut, con la moglie, Deanna, e i tre figli.