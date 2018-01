Isola dei Famosi, Wanna Marchi contro Nadia Rinaldi: ” Hanno preso una che spacciava e si drogava? Ne vedremo delle belle”

A poche ore dalla messa in onda della prima puntata del reality show L’Isola dei Famosi targata 2018, sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi e l’inviato speciale Stefano de Martino, le polemiche sembrano essere già esplose attraverso il mondo dei social network.

Questa volta a scatenare un putiferio sono state Wanna Marchi e la figlia, scagliandosi contro la concorrente isolana l’attrice Nadia Rinaldi. L’ex truffatrice accusata penalmente, attualmente reduce del termine dello sconto relativo alla pena decisa dal giudice in riferimento ai soldi sottratti illegalmente ai clienti delle proprie televendite, non sembra aver accettato di buon occhio la sua esclusione da parte del programma di Canale Cinque.

Wanna Marchi si sarebbe dovuta trovare all’interno del cast dei correnti dell’Isola 2018 ma, a seguito delle numerose polemiche che sarebbero potute emergere da parte dei telespettatori, a riguardo anche delle forti critiche ricevute per il suo nuovo impiego all’interno di corsi a pagamento come docente per il telemarket, la produzione si è vista pressoché costretta ad escludere la donna dal reality.

Wanna Marchi e figlia Stefania Nobile hanno così reagire alle “provocazioni” di pubblico e redazione del programma attaccando l’attrice Nadia Rinaldi in merito alla passata vicenda che l’ha vista coinvolta al ritrovamento di sostanze stupefacenti all’interno del proprio appartamento, rilasciata successivamente alcuni mesi dopo.

“Hanno preso una che spacciava e si drogava? Ne vedremo delle belle” ha postato Wanna Marchi attraverso i propri social network, ma madre e figlia non hanno risparmiato critiche anche nei confronti della conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso e il direttore di Canale 5 Antonio Ricci, oltre a Giancarlo Scheri.

I fatti tirati in ballo dalle due donne riguardano almeno un ventennio fa, mentre sul fronte delle risposte da parte di Nadia Rinaldi si attendono ancora ulteriori risvolti. Wanna Marchi e Stefania Nobile, da moltissimi anni al centro della scena mediatica per le accuse e gli anni trascorsi in carcere da parte della venditrice di truffe, sembrano più che mai decise a protrarre una guerra contro il cast e la programmazione dell’Isola dei Famosi 2018.