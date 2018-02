Isola dei Famosi, Nadia Rinaldi: “È stata un’esperienza turbolenta. I giovani mi hanno fatto fuori, era il loro scopo”

Anche la concorrente dell’Isola dei Famosi targata 2018 ha dovuto lasciare l’Honduras costretta dalla nomina del resto del gruppo e del televoto. L’attrice si è successivamente raccontata durante un’intervista condotta da Silvia Toffanin per il programma Verissimo dove tutti gli ex naufraghi sono passati al ritorno in Italia.

“È stata un’esperienza turbolenta. Non ho digerito questa sorta di associazione a delinquere che il gruppo ha attuato contro di me. Avevo voglia di raccontarmi, di spiegare quanta fatica ci voglia per arrivare a un traguardo” ha spiegato Nadia Rinaldi afflitta da qualche rimpianto e amara delusione.

L’attrice si è rivolta specificatamente ai concorrenti Rosa e Francesco che insieme avevano formato una sorta di gruppo sull’isola senza spazio al resto dei protagonisti in un’edizione, come quella attuale, ancor più polemica e ricca di colpi di scena del solito.

“I giovani mi hanno fatto fuori, era il loro scopo. Volevano far fuori chi aveva già un’esperienza televisiva. Sono stati poco gentili nei miei confronti. Per esempio, io avevo una grande simpatia per Francesco Monte, gli avevo fatti tanti complimenti nell’Isola” ci ha tenuto a precisare la Rinaldi.

“Loro hanno creato un gruppo dentro un gruppo, se rimarranno loro sarà l’isola dei forse saranno famosi. Prima mi sembrava basso, ma quando l’ho incontrato dal vivo era molto bello. Mi stava simpatico. Una notte ha avuto un sogno bruttissimo e ha nominato la madre, poi ho saputo che era morta” ha raccontato riferendosi a Francesco Monte, l’ex tronista di Uomini e Donne finito al centro dello scandalo “droga” in seguito alle dichiarazioni dell’ex concorrente attrice Eva Henger.

“È nata questa simpatica, abbiamo riso e scherzato…Lui in qualche modo è un po’ il leader di questo gruppo. I giovani sono un po’ presuntuosi e non vogliono ascoltare chi ha più esperienza di loro” ma nonostante le sue dichiarazioni Nadia Rinaldi ha evidenziato il suo volersi lasciare tutto alle spalle senza alcuna forma di rancore nei confronti di Rosa e Francesco.

“Il percorso in questi cinque anni è stato molto difficile, la rottura con il mio ex è stata doloroso, per mia figlia voglio la serenità, capisco che il padre è in Sicilia e ha una nuova compagna. Vorrei che ci fosse un po’ più di comprensione” ha inoltre rivelato l’attrice a riguardo della propria situazione personale.