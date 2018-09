Intervista a Camilla Chessa Bass Player: la talentuosa Bassista amata sui social network

Lo staff di Esauriente ha raggiunto la talentuosa Camilla Chessa Bass Player nel mezzo del termine di un tour estivo che l’ha portata in giro per diverse città italiane insieme alla complicità di Valerio e Federico, i due amici e “colleghi” che l’hanno accompagnata all’interno di questo intenso viaggio.

Camilla nasce a Cagliari, in Sardegna, nel 1992. Fin dall’età di 7 anni si interessa alla musica e alla composizione imparando il pianoforte da autodidatta. All’età di 14 anni si trasferisce a Milano, dove, durante gli anni del liceo, si avvicina al basso elettrico prendendo parte ad un laboratorio musicale tenuto dal musicista sperimentale Roberto Zanisi.

A 18 anni si iscrive al CPM Music Institute di Franco Mussida, dove approfondisce gli studi di tecniche sullo strumento e teoria musicale insieme ad insegnanti del calibro di Siro Burchiani, Dino D’Autorio, Massimo Colombo e Flaviano Cuffari.

Nel frattempo milita in una band rock/metal, gli Avalanche Project, nella quale contribuisce attivamente alla stesura dei brani. Sarà proprio lo scioglimento della band, insieme al termine della scuola, dove prende il diploma nel 2015, a farle intraprendere la via del basso solista.

Attualmente Camilla suona per le strade delle città italiane come busker e si dedica alla composizione. Collabora a diversi progetti e fa parte del team di Bass Players United. Fa parte del Consiglio dell’Associazione Artisti di Strada di Milano, con la quale lavora insieme al Comune di Milano per mantenere attiva l’arte di strada nella città.

Nonostante i numerosi impegni Camilla si è resa disponibile per rispondere a qualche domanda. Bassista, compositrice e insegnante di musica, Endorsered da Cort e Elixir Strings, membro del team di Bass Players United, un talento versatile che hai affinato durante i tuoi affascinanti viaggi per l’Italia. Da dove nasce questa idea di dedicarsi soprattutto all’arte della musica proposta in strada?

Ho iniziato a suonare per strada dietro consiglio di un amico che lo faceva. Non sapevo se fosse la mia strada, e per essere sicura di provarci fino in fondo mi sono licenziata dal lavoro prima di cominciare. Volevo mettermi alla prova.

Viaggiare per le diverse regioni italiane ti ha sicuramente permesso di arricchirti a livello professionale e personale. Puoi spiegarci le emozioni provate ad ogni nuova esibizione in rapporto con i differenti contesti culturali e sociali?

Questa è una domanda interessante. L’Italia è un paese molto sfaccettato, che unisce culture e tradizioni spesso molto diverse da regione a regione. A livello di location è pazzesca, suonare per strada nel nostro Paese ti dà la possibilità di esibirti in luoghi veramente unici. A parte il Duomo di Milano, mi è capitato di suonare sotto l’Altare della Patria a Roma: un’esperienza incredibile.

Per quanto riguarda le persone, è difficile trovare un luogo in cui l’arte di strada non venga apprezzata. C’è da dire che lo si fa in modo molto diverso, specialmente tra nord e sud. Al sud c’è un calore ed una curiosità nei confronti degli artisti che al nord è difficile trovare, ma c’è anche una mancanza di cultura sull’argomento. È difficile essere presi sul serio come professionisti e far capire che la musica, anche per strada, è un lavoro.

Le tue esibizioni incantano e affascinano il tuo pubblico, regalando ogni volta uno stile musicale differente, ma a quale stile sei maggiormente legata?

Il rock e il metal. È sempre stato così da quando ho iniziato a suonare, nello specifico prediligo il progressive rock.

Abbiamo visto un riassunto di una “giornata-esibizione tipo” grazie alla tesi di laurea di una tua amica e al trailer postato online, “Eden”. Tu stessa hai citato il lato più umano del tuo io attraverso la preparazione precedente alle tue performance. Quanto impegno si cela dietro ogni nuova rappresentazione?

Dipende. Quando suono a Milano mi basta prendere la metropolitana e in mezz’ora sono arrivata. Purtroppo però, riesco a suonarci solo quattro giorni al mese, andando in trasferta per gli altri. A seconda di dove vado, muovermi mi porta via anche la giornata intera: considera che mi sposto in treno e non in macchina.

Credo che la cosa più impegnativa sia il carrello con l’attrezzatura sopra, portarlo su e giù dalle scale in assenza di ascensori o caricarlo a braccia sul treno non è semplicissimo. Anche rinnovare il repertorio richiede parecchio tempo, suono uno strumento che è difficile sentire da solo, quindi oltre all’arrangiamento dei brani anche la ricerca degli stessi spesso mi procura dei problemi.

L’estate busking tour 2018 ti ha portato in giro per l’Italia in oltre 20 città diverse e 5 regioni differenti. Che cosa ti ha lasciato questa esperienza?

È stato molto impegnativo. Abbiamo voluto tentare la sorte facendo delle tappe in luoghi che non conoscevamo, con il rischio di non riuscire a lavorare. Considera che quando fai un tour di questo tipo hai un sacco di spese da sostenere, quindi devi impegnarti il doppio per riuscire a guadagnarci qualcosa .Questo significa che qualunque cosa succeda devi riuscire a suonare, in qualunque situazione.

A livello psicologico è stressante, ma è anche stimolante: ti metti in gioco, sei sempre attivo e non hai tempo per rimuginare. Anche stare con i ragazzi mi ha insegnato molto, sono delle vere e proprie macchine da guerra. Valerio è anche uno dei miei migliori amici.

Risulti particolarmente seguita all’interno del social network Instagram sotto il nome @niquadan, dove hai scelto di pubblicare la maggior parte dei video e delle immagini a differenza di Facebook. Come mai questa scelta?

In realtà sono passata a Instagram come piattaforma principale relativamente da poco. Su Facebook ho più del doppio dei follower, ma l’algoritmo adesso penalizza tantissimo le pagine. Anche se sponsorizzi i post, non hai la garanzia che le stesse persone che seguono la pagina li vedano, e questo è frustrante, oltre che assurdo. Su Instagram invece, prima o dopo nella home li vedono tutti.

Dov’è possibile scaricare o acquistare le tue composizioni?

Per il momento l’unico modo è trovarmi quando suono per strada e comprare i cd, che vendo a offerta libera. Sto lavorando ad un sito internet dove sarà possibile acquistare non solo le tracce del cd, ma anche le stesse backing track che ho registrato e gli spartiti delle linee per poterci suonare sopra.

Ci sarà un tour invernale grazie al quale poter dare appuntamento ai tuoi fan?

Il tour invernale è semplicemente lo stesso lavoro ma in un’altra zona. Abito a Milano, dunque giro le città circostanti spingendomi anche in Piemonte, Emilia Romagna e Liguria. La differenza sostanziale è che suono solo nei week-end, perché durante l’inverno ho anche i miei allievi e le date con le band.

Al termine di questa chiacchierata con la bellissima e talentuosa Camilla lo staff di Esauriente coglie l’occasione per ringraziarla e invitare tutti i lettori ad accedere ai link di riferimento delle sue pagine Social come Facebook, Instagram e il canale YouTube.