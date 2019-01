Influenza Killer, 15 morti in Italia

Solo più di due milioni le persone che sono state colpite dal virus. A Trieste è in gravi condizioni una donna non vaccinata.

L’influenza ha registrato durante la scorsa settimana dei picchi d’aumento per quello che riguarda il numero dei contagiati e di conseguenza sono aumentati anche i casi più gravi che hanno portato a 15 decessi.

L’ISS, Istituto Superiore di Sanità ha emanato il bollettino InfluNet che riguarda la sorveglianza epidemiologica confermando che durante la seconda settimana di gennaio si sono ammalate 431000 persone, circa centomila in più rispetto alla prima settimana del mese.







Le Regioni del Centro Italia e le Regioni del Sud Italia risultano essere le zone più colpite, confermando quindi una maggiore diffusione del virus tra Sicilia, Calabria, Campnia, Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria.

Come ogni anno, i contagi iniziano dopo le festività natalizie ed aumentano poi nei giorni successivi ma non siamo ancora nel periodo del picco massimo. Secondo Antonino Bella, responsabile di InfluNet sarà tra un paio di settimane che in Italia si avrà il periodo di massimo contagio per quello che riguarda l’influenza.

Tra i soggetti più colpiti dall’influenza troviamo i bambini con età inferiore a cinque anni.

Per quello che riguarda i decessi, come per gli ultimi anni, anche quest’anno l’età media dei contagiati gravi si è registrata intorno ai 65 anni.