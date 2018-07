Incinta di 4 settimane: muore all’interno della struttura ospedaliera

E’ deceduta all’interno dell’ospedale di Empoli (Firenze) una donna 42enne, incinta di 4 settimane. A rendere ufficiale la notizia è stata l’Asl Toscana Centro, spiegando le motivazioni alla base del ricovero di sei giorni per iperemesi gravidica.

Ad accorgersi dello stato di incoscienza è stata un’infermiera del reparto, allertando immediatamente il marito della 42enne e le figure mediche di riferimento.

L’azienda Asl ha successivamente precisato: “Durante il consueto giro della terapia, alle 6.45, la paziente stava come sempre e il personale sanitario non ha riscontrato niente di anomalo. L’ospedale ha attivato la procedura di pre-analisi insieme ai professionisti per conoscere ed evidenziare le eventuali cause e fattori contribuenti e determinanti”.