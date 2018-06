Immigrati a pane e acqua, due arresti in Sicilia

Diversi lavoratori immigrati e clandestini, assunti all’interno delle campagne di Marsala e di Mazara del Vallo, ricevevano come sostentamento pane secco e acqua, proseguendo i propri compiti anche per dodici ore consecutive per una retribuzione pari a circa 3 euro all’ora.

Finiti al centro delle indagini due agricoltori di Marsala, in provincia di Trapani, accusati formalmente e arrestati dalle forze dell’ordine della polizia. I due uomini, risultati essere padre e figlio rispettivamente di 68 e 35 anni, si trovano attualmente ai domiciliari sotto decisione del GIP di Marsala.

Tra le accuse quella di sfruttamento della manodopera aggravato e in concorso, il sequestro di due vigneti e di un oliveto dove si trovavano impegnati clandestini, lavoratori regolari e immigrati trattati uniformemente come sopra riportato.

Le indagini, sotto il coordinamento della Procura di Marsala, si sono protratte per ben sei mesi prima di giungere alle incriminazioni e agli arresti domiciliari, soliti impiegare i propri dipendenti anche all’interno di altre aziende agricole nella stessa zona di Marsala e di Mazara del Vallo, come in usanza presso i “caporali”.

I due agricoltori prelevavano personalmente il personale con le proprie auto di servizio, dislocando i lavoratori all’interno dei diversi terreni posseduti per la raccolta di olive, verdure, uva per la vendemmia, ecc.

Ad inchiodare padre e figlio sono state le telecamere piazzate di nascosto e diverse intercettazioni, evidenziando anche licenziamenti in tronco per i lavoratori soliti lamentarsi del pane secco come pasto principale della giornata.

Secondo le indagini e le indiscrezioni emerse gli agricoltori accusati sfruttavano il proprio personale da circa tre anni, provvedendo alla creazione di turni pesanti a partire dalle 5 del mattino.

I terreni sotto sequestro finiranno per essere confiscati dallo Stato. I due agricoltori avevano assegnato ad ogni lavoratore un giorno della settimana al posto del proprio nominativo, preferendo farsi chiamare “padroni”.

Alla base del reclutamento della manodopera si trovavano i capannoni presenti nella zona, dove gli immigrati versano in condizioni igieniche estreme, nonché diversi centri di accoglimento.