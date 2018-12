Ilaria Cucchi, nuove offese a Stefano all’interno di un gruppo Fb per soli Carabinieri

Recentemente sono apparsi nuovi insulti rivolti a Stefano Cucchi all’interno di un gruppo social network Facebook aperto ai soli Carabinieri. La sorella Ilaria Cucchi ha così postato il tutto attraverso Facebook postando: “NonSoloCobar. Questa è la pagina Facebook. Un gruppo di 27.547 riservato a soli Carabinieri. Questi sono i commenti che ci vengono segnalati sulla morte di Stefano.

Non so più cosa pensare e non so più a chi rivolgermi. Tutto questo sta andando oltre ogni limite. Dopo l’udienza scorsa dove qualcuno dei Carabinieri sentiti come testimoni ha riferito di aver sentito dire ad un collega che aveva visto mio fratello quella notte “ma come si fa a pestare uno messo cosi? Così magro ed esile”, oggi vedo questo. Non mi viene altra parola che scempio.

Scempio di ogni umanità, di ogni pietà cristiana. Scempio della divisa che portano.

Scempio e basta. Guardo questi commenti fino a che le lacrime non mi impediscono di distinguerne le immagini. Le lacrime per Stefano che non c’è più. Lacrime per una famiglia sempre più messa a dura prova. Non odio nessuno ma ho solo voglia di piangere per tutta questa umanità calpestata. Piangere e basta. Non ne posso più.

Guardo la TV dove vedo comizi di politici che si beano della folla mentre nelle Marche tante famiglie piangono i loro figli morti o feriti. Vorrei che tutto fosse solo un macabro spettacolo di gente finta, non reale. Vorrei tornare indietro a nove fa”.