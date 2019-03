Il trekking di sette giorni sulle Alpi Austriache

Non avete ancora deciso in quale meta dirigervi per le prossime vacanze primaverili? Una delle alternative potrebbe essere rappresentata dal trekking all’interno delle Alpi Austriache, tra scenari e panorami mozzafiato immersi nella natura.

Tra le mete vacanziere di questo 2019 si trova il Parco naturale del Karwendel, al confine fra Austria e Germania, percorrendo la nuova alta via Karwendel Höhenweg che attraversa il parco più esteso d’Austria attraverso sei tappe suddivise in un’intera giornata ciascuna.

Il trekking sulle Alpi Austriache presenta una percorrenza totale di 60 chilometri, superando quasi 7.000 metri di dislivello, richiedendo la necessità di pernottare in cinque differenti rifugi per la notte.

L’itinerario di trekking conduce alle baite Nördlingerhütte, Solsteinhaus, Pfeishütte, Bettelwurfhütte e Hallerangerhaus, fino a raggiungere all’arrivo la località di Scharnitz. Il luogo di partenza per il trekking settimanale si dimostra facilmente raggiungibile in treno, proponendo un percorso adatto anche ai cicloturisti.







Le Alpi austriache delimitano il territorio dell’Austria suddividendosi in Alpi Nord-orientali, Alpi Centro-orientali e Alpi Sud-orientali. Tramite il sito web online www.karwendel-hoehenweg.at/it si potranno visionare attentamente tutti gli itinerari proposti dalla vacanza sulle Alpi Austriache.

L’Austria, ufficialmente Repubblica d’Austria, consiste in una repubblica federale senza sbocco sul mare, integrando la famosa capitale di Vienna posta sulle rive del fiume Danubio, sotto origini moderne risalenti al IX secolo.

L’Austria confina con la Svizzera (Cantone dei Grigioni, Canton San Gallo) e Liechtenstein ad ovest, Slovenia a sud-est, Italia (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto) a sud, Ungheria a est, Slovacchia a nord-est, Germania (Baviera) e Repubblica Ceca a nord.

Il suo territorio offre una vastità di scelta per ogni genere di turista, dalla natura e dal trekking, fino ai centri più storici e caratteristici, presentando un’area autostradale non particolarmente estesa a causa della presenza delle Alpi, presentando un clima tipicamente alpino con estati fresche e inverni freddi e rigidi, maggiormente ventilati.