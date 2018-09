Il soccorso Ambulanza esaudisce il desiderio di un 88enne di vedere per l’ultima volta il mare

Il soccorso Ambulanza esaudisce il desiderio di un 88enne di vedere per...

L’ambulanza del 118 ha deviato dal proprio percorso per fermarsi in prossimità della spiaggia, esaudendo il desiderio di un 88enne di vedere per l’ultima volta il mare prima di morire.

Questo il desiderio di un anziano deceduto a Marina Di Carrara, provincia della Regione Toscana, esaudito dal personale del 118 durante un trasferimento ad Ivrea.

Il presidente della sezione eporediese, Andrea Maccioni, ha spiegato su Cronacoqui.it: “Li riceviamo con soddisfazione ma preferiamo tenere un profilo basso e continuare con le buone azioni e la nostra attività di tutti giorni, non ci consideriamo angeli ma persone al servizio degli altri” riferendosi alle approvazioni ricevute.