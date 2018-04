Il Giornale.it sotto attacco hacker, fake news nella notte: “Berlusconi in galera”

Durante la notte è apparsa una fake news all’interno delle notizie riportate dal quotidiano online Il Gironale.it, preso di mira dagli hacker i quali avrebbero utilizzato il testo: “Berlusconi in galera. AnonPlus fornisce prove alla magistratura”.

Alla fake news è stato inoltre associato un link, fonte dell’indirizzo hacker, mentre il loro operato si è spinto all’interno del quotidiano modificando alcune impostazioni.

La firma “AnonPlus” riporta ad un gruppo pirata del web internazionale, in precedenza cacciati dai social network Twitter e Facebook, compreso Google+.

La notizia che ha preso di mira il leader del partito politico Forza Italia Silvio Berlusconi è stata postata in alternativa all’ultima ora, servendosi degli stessi caratteri di testo tipici.

La fake news è apparsa online all’incirca verso le ore 06:39 mentre il link associato riportava al sito ufficiale dei pirati del web all’approfondimento: “AnonPlus, il gruppo di hackers che ha pubblicato le mail di Salvini, fa arrestare Berlusconi”.

Lo staff della redazione del Giornale.it si è prontamente messo al lavoro per rimuovere la fake news, intervenendo con la pubblicazione di un nuovo articolo al fine di spiegare e approfondire l’intera vicenda.

L’intervento dello staff del quotidiano online è riuscito non soltanto ad eliminare la notizia, ma anche a cacciare AnonPlus dall’interno del giornale e delle impostazioni modificate durante il corso della notte.

AnonPlus risulta a tutti gli effetti un social network parallelo alla maggior parte delle piattaforme più conosciute ed utilizzate al mondo, creato nel 2011 al momento dell’impossibilità per lo stesso di continuare ad accedere a Google+.

Il gruppo pirata del web aveva denunciato apertamente i vertici di Mountain View, affermando all’interno del proprio sito: “AnonPlus diffonde idee senza censura, crea spazi per divulgare in maniera diretta, mediante defacciamento di massa, notizie che nei media gestiti ad uso e consumo di chi ci controlla non trovano spazio, al fine di ridare dignità alla funzione stessa dei media”.

In realtà AnonPlus, secondo tutte le informazioni raccolte, non si è mai limitato alla diffusione di notizie prive di censura, concentrandosi invece attivamente sulle fake e sulle bufale prive di qualsiasi fondamenta.