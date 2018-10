Il film di Wim Wenders spiega perché il Papa Bergoglio non piace a molti

Il film di Wim Wenders spiega perché il Papa Bergoglio non piace...

Il film di film di Wim Wenders sul Papa Francesco Bergoglio sarà proiettato all’interno delle sale cinematografiche italiane nel corso di questa settimana, novanta minuti all’interno dei quali vengono evidenziate tutte le motivazioni dell’impopolarità del pontefice.

Tema centrale che viene ripreso all’interno del film il discorso di Bergolgio sulle Beatitudini: “Beati voi che siete poveri, voi che avete fame, voi che piangete”, esaltando il tema della disuguaglianza e della povertà nel mondo, agli occhi di moltissimi fedeli appartenenti alla Chiesa odierna i quali hanno ceduto alla tentazione della ricchezza.

“Finché nella Chiesa c’è chi ripone la speranza nella ricchezza, Gesù non c’è” aveva contestualizzato lo stesso pontefice Francesco Bergoglio.

Alcuni momenti cruciali riprendono l’operato di Francesco come le immagini della lavanda dei piedi il giovedì santo in cui lo stesso pontefice si era inginocchiato in ruoli opposti rivoluzionando l’immagine di una Chiesa maschio-centrica.

Il film approda al cinema in un momento delicato per l’immagine della Chiesa, tra polemiche e riferimenti ai temi degli abusi sui minorenni da parte di esponenti della cristianità troppo spesso “uomini” e poco “messaggeri di Dio”.