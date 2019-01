Idee Panini: tutte le ricette Alternative

I panini rappresentano una delle ricette più veloci e sfruttate al mondo, ideali per la merenda pomeridiana di grandi e piccoli, ma anche come sostituto del pranzo dei lavoratori, spesso nelle versioni più classiche a base di formaggi e salumi. Ma come preparare ogni volta un panino diverso?

Volendo replicare lo stile dei fast food si potranno preparare dei panini con mini hamburger alla senape, adatti anche come aperitivo in dimensioni ridotte, più salutari rispetto alle classiche versioni confezionate. In alternativa si potrà puntare anche su dei panini ripieni a base di spezzatino di carne, ottimi per riciclare gli avanzi del pranzo o della cena precedenti.







Gli amanti del pesce potranno optare per un panino a base di hamburger di salmone e insalata, reperibili in tutti i supermercati. La classica versione con hamburger di carne potrà essere preparata a livello casalingo in abbinamento a verdure a piacere e formaggio.

Una versione meno sfruttata è quella panino con pollo, aceto balsamico e puntarelle, ma anche quella della classica rosetta di pane condita con pomodori e mozzarella riscaldata al forno. Versione più classica e tradizionale quella dei toast farciti con sottilette e prosciutto cotto.

I vegetariani potranno invece spostare l’attenzione sugli innovativi hamburger a base di piselli e altri legumi. Ottime anche le versioni di panini a base di frittate miste, oppure il classico panino hot dog, i condimenti a base di pomodori secchi e crema di fagioli.