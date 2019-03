I Migliori Vini Rossi Italiani

Quali sono i miglior vini rossi presenti sul territorio italiano? Come per la classifica sui vini bianchi anche in questo caso non è stato semplice cercare di comprendere le eccellenze made in Italy all’interno di un’unica classifica targata 2019.

Le migliori guide enologiche hanno stilato una lista dei cento migliori vini rossi italiani tra cui il Taurasi Radici Riserva 2004, originario della regione Campania, prodotto dall’azienda Mastroberardino. In seconda posizione troviamo il Bolgheri Sassicaia 2007, originario della regione Toscana prodotto dalla Tenuta San Guido. In terza posizione il Kurni 2008, originario della regione Marche, prodotto dall’Oasi degli Angeli.

Originario del Piemonte il Barolo Le Rocche del Falletto Riserva 2004, prodotto da Bruno Giacosa. Ritornando in Toscana si trova il Bolgheri Superiore Ornellaia 2007, della Tenuta dell’Ornellaia; il Rocca di Frassinello 2008 della Rocca di Frassinello, ma anche il Solaia 2007 Antinori. Originario della regione Abruzzo il Montepulciano d’Abruzzo San Calisto 2007 prodotto dalla Valle Reale.







Dalla Puglia il Primitivo di Manduria Es 2008, prodotto da Gianfranco Fino; il Masseto 2007 prodotto dalla Tenuta dell’Ornellaia. Dalla Basilicata viene prodotto l’Aglianico del Vulture Basilisco 2007; dal Veneto il Amarone della Valpolicella Classico 2004, prodotto da Zymè. I Sodi di San Niccolò 2006, originario della regione Toscana, viene prodotto da Castellare di Castellina.

Dal Piemonte il Langhe Nebbiolo Sorì Tildìn 2007 viene invece prodotto da Gaja. In Toscana si ricorda anche il Sanpetrolo 2001, sotto la produzione Petrolo; il Montevetrano 2008 prodotto da Montevetrano in Campania. La Terra di Lavoro 2008, prodotto da Galardi in Campania; il Turriga 2006 prodotto da Argiolas in Sardegna; il Camartina 2007 prodotto da Querciabella in Toscana; il Langhe Nebbiolo Sorì San Lorenzo 2007, prodotto da Gaja in Piemonte.

Il Montepulciano d’Abruzzo Tonì 2007, prodotto da Cataldi Madonna in Abruzzo; il Barolo Cannubi Boschis 2006, prodotto da Luciano Sandrone in Piemonte; l’Amarone della Valpolicella Classico M. Sant’Urbano 2006, prodotto da Speri in Veneto; il Carmignano Riserva 2007 prodotto da Piaggia in Toscana; l’Amarone della Valpolicella Classico 2006, prodotto da Allegrini in Veneto; il Brunello di Montalcino Ugolaia 2004 prodotto da Lisini in Toscana.