Quali sono i dolci natalizi più buoni del mondo? A seconda dei diversi paesi si trovano diverse ricette tipiche del periodo natalizio che potranno andare ad aggiungere una nota di gusto in relazione alla portata del dessert.

All’interno del Regno Unito il dolce natalizio più buono in assoluto viene rappresentato dal Pudding dolce farcito con frutta secca e noci, sottoposti ad un ‘invecchiamento’ per giorni prima di essere servito abbinato al brandy.

All’interno del territorio della Francia il dolce per eccellenza di Natale è rappresentato dal classico bûche de Noël o tronchetto di Natale, ricoperto da crema al cioccolato e farcito con crema di caffè e cacao con glassa alla marmellata.

In Danimarca si preparano invece gli Aebleskiver, tipici dessert natalizi sfruttando l’impasto delle crepes per realizzae delle ciambelline a forma sferica farcite con frutta secca e marmellata.

In Romania per Natale viene preparato il dessert Cozonaci, un dolce della tradizione farcito con uvetta e noci aromatizzato alla vaniglia, nella dimensioni di un grande rotolo o plumcake.

In Spagna per le festività natalizie viene invece preparato il Roscon de Reyes, una sorta di ciambellone tipico decorato in supericie con frutta candita, zucchero e frutta secca.

In Germania la tradizione natalizia richiama i dolci fatti in casa, ovvero i biscotti Plaetzchen dell’Avvento, realizzabili in diverse varianti tra le più comuni quelle a base di miele e uvetta.

In Svezia si prepara invece il budino caldo di riso chiamato Risgrynsgrot, spolverato da zucchero e cannella con una mandorla all’interno.

All’interno dell’Australia il dessert di Natale per eccellenza viene rappresentato dalla Pavlova, un dolce di meringa ricoperto da panna e frutta fresca.

In Polonia viene preparato il Babka, un dessert a base dell’impasto delle brioche decorato con glassa alla vaniglia o cioccolato, impreziosito da frutta secca o frutta candita.

In Italia, il dessert natalizio per eccellenza, risulta essere il Panettone o Pandoro, sotto differenti versioni farcite o naturali.