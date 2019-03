Guida completa alle Analisi del Sangue

Attraverso un semplice prelievo per via endovenosa si possono decifrare i valori del sangue e i corrispettivi componenti, utili ai fini medici per l’individualizzazione di eventuali patologie in corso.

Nei soggetti adulti scorrono all’incirca 4-6 litri di sangue mantenuti in circolo grazie all’attività cardiaca in grado di pompare fino a 5 litri al minuto. Il sangue si compone di una parte liquida denominata plasma e da cellule specifiche quali piastrine, globuli rossi e globuli bianchi.

Le analisi sanguigne consentono di estrarre un campione da analizzare in laboratorio per la valutazione delle sue componenti, risultando una delle pratiche mediche maggiormente diffuse al mondo.

Le analisi del sangue richiedono espressamente una valutazione medica e una prescrizione indirizzata alla valutazione di specifici valori, soprattutto in caso di eventuali corredi sintomatici manifestati dai soggetti.

In precedenza alle analisi del sangue si dovrà sottostare ad un periodo di digiuno non eccessivamente prolungato, stabilito intorno alle 6-8 ore. In alcuni casi specifici si potranno prescrivere le analisi necessarie anche nel corso del primo pomeriggio, dopo una colazione abbondante.







Nelle ore precedenti alle analisi del sangue si rende inoltre opportuno evitare il consumo di alcolici, il fumo, farmaci, comprese le attività fisiche intense. Le analisi del sangue vengono prescritte anche sotto controlli periodici generali, ogni 2-3 anni nei soggetti più giovani, sotto una frequenza più riavvicinata nei pazienti affetti da determinate patologie e nei soggetti più anziani.

I risultati delle analisi del sangue dovranno essere interpretati dal proprio medico curante il quale valuterà attentamente i valori dell’emocromo, globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, i valori della glicemia, i valori del ferro.

Insieme alle analisi del sangue vengono generalmente prescritte anche le urine, preferibilmente raccolte al mattino a digiuno. Dalle analisi del sangue possono essere valutate anche le condizioni epatiche del soggetto, la salute dei reni, lo stato degli anticorpi, i valori del colesterolo, eventuali stati infiammatori, la salute cardiaca.