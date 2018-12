Gualtiero Marchesi, Biografia dello chef deceduto

Gualtiero Marchesi è nato a Milano il 19 marzo del 1930, deceduto il 26 dicembre del 2017 nella stessa città, conosciuto per essere stato un cuoco, gastronomo e ristoratore italiano.

Lo chef Gualtiero Marchesi viene ricordato soprattutto in qualità del fondatore della “nuova cucina italiana”, noto come i professionisti cuochi più famosi al mondo fautori della cultura tipica rinomata anche all’estero.

Gualtiero Marchesi è nato e cresciuto all’interno di una famiglia di ristoratori di San Zenone al Po, in provincia di Pavia, dalla quale ha ereditato la passione per il mondo gastronomico culinario italiano. Nel periodo del Dopoguerra Gualtiero Marchesi decise di trasferirsi in Svizzera per perfezionare le proprie abilità frequentando dal 1948 al 1950, la scuola alberghiera di Lucerna.

In seguito Gualtiero Marchesi ritornò in Italia all’interno dell’albergo di famiglia per poi partire alla volta di un nuovo perfezionamento in Francia, a Parigi. Gualtiero Marchesi fondò il suo primo locale ristorativo nel capoluogo lombardo, ottenendo nel 1978 il riconoscimento di una stella dalla Guida Michelin.

Nel 1986 Gualtiero Marchesi ricevette il riconoscimento delle tre stelle della guida francese, in qualità di primo ristorante in Italia, arrivando a due stelle nel 1997. Successivamente alle stelle prestigiose lo chef Gualtiero Marchesi ottenne l’onorificenza di commendatore nel 1991 dal presidente Francesco Cossiga.

Tra gli allievi dello chef Gualtiero Marchesi si ricordano soprattutto Carlo Cracco, Ernst Knam, Lucia Pavin, Davide Oldani e Daniel Canzian. Nel 2006 Gualtiero Marchesi fondò l’o ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana con sede in Colorno in provincia di Parma, fondando anche la Italian Culinary Academy a New York.

Nel 2010, in occasione degli 80 anni dello chef, fu fondata la Fondazione Gualtiero Marchesi sotto l’obiettivo di diffondere il bello delle arti, dalla musica alla scrittura, alla cucina italiana. Nel 2017 allo chef Gualtiero Marchesi è stato attribuito alla Camera dei deputati il Premio America della Fondazione Italia USA.

Lo chef Gualtiero Marchesi è deceduto il 26 dicembre del 2017 all’interno della propria abitazione a Milano. Tra i riconoscimenti ottenuti anche nel 2009: Madrid – “Grembiule d’Oro” e “Premio internazionale alla carriera, 2011: Valencia – Medaglia d’Oro del Congresso Mondiale del riso”.