Grillo lancia un’idea tramite il proprio blog: Senato dei cittadini estratto a sorte

Beppe Grillo ritorna a far discutere successivamente al lancio di un’idea tramite il proprio blog in merito alla questione della riforma del bicameralismo.

La provocazione ha tirato in ballo la proposta di una Camera dei cittadini, con la proposta dello stesso Senato, eletto a sorte al fine di interrompere la scia degli “eletti”. Il titolo della riflessione riporta: “Il più grande inganno della Politica: farci credere che servano i politici”.

“Sembra assurdo, ma pensateci un attimo. La selezione dovrebbe essere equa e rappresentativa del Paese. Il 50% sarebbero donne. Molti sarebbero giovani, alcuni vecchi, altri ricchi, ma la maggior parte di loro sarebbero gente comune. Sarebbe un microcosmo della società.

Se sostituissimo le elezioni con il sorteggio e rendessimo il nostro parlamento, nel testo sempre con l’iniziale minuscola, come per ogni suo altro sinonimo, veramente rappresentativo della società, significherebbe la fine dei politici e della politica come l’abbiamo sempre pensata” ha spiegato Beppe Grillo.