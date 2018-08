Glifosato: presente in moltissimi marchi di cereali e non solo

Si riapre la lunga diatriba sulla presenza del glifosato all’interno di grano e cereali, noto come un erbicida totale non selettivo del quale il brevetto, scaduto nel 2001 e appartenuto alla Monsanto Company, è divenuto di libera produzione.

Un nuovo allarme è stato lanciato dal gruppo ambientalista statunitense Environmental Working Group (EGW), a denunciare la presenza del glifosato non soltanto nel grano ma anche all’interno delle più note marche di cereali.

Sulla base delle ricerche condotte dal gruppo ambientalista statunitense Environmental Working Group (EGW) su un totale di 45 produttori di cereali a base di avena, ben 43 sono risultati positivi ai controlli sulla presenza del glifosato.

A detta della maggior parte dei pareri specialistici il glifosato si dimostra in grado di provocare il cancro negli animali e potenzialmente anche negli esseri umani consumatori dei prodotti sopra citati, una tesi sostenuta anche dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro.

In 31 dei campioni analizzati il valore del glifosato è risultato superiore ai livelli minimi pari a 0,01 milligrammi al giorno in relazione all’assunzione priva di effetti collaterali. Livelli di glifosato sono stati ritrovati anche in 16 campioni analizzati provenienti da agricolture biologiche nei pressi dei campi vicini esposti alla presenza dell’erbicida.

Secondo l’Autorità alimentare statunitense tracce consistenti di glifosato si troverebbero negli alimenti da anni, taciuta da parte delle aziende produttrici di prodotti specifici e al pubblico in generale.

L’allarme odierno è stato supportato dalla raccolta dati di un chimico della FDA, sottoposti alla supervisione di altri chimici esperti durante il corso di una riunione avvenuta in Florida.

Recentemente la multinazionale Monsanto Company è stata inoltre condannata al pagamento di i 289 milioni di dollari nei confronti di un giardiniere malato di cancro, non avvertito sui rischi dell’assunzione dei prodotti contenenti glifosato, alla base della pericolosità per la salute umana di grano e cereali prodotti industrialmente sottoposti alla presenza dell’erbicida.