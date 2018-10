Giulia Rebel, Biografia dell’Attrice Reda Lapaite

Reda Lapaite, nome d’arte Giulia Rebel, è esplosa alla popolarità pubblica soprattutto per la sua love story con il promesso sposo Francesco Testi. L’attrice, nata a Telsiai, di origini lituane, il 4 giugno del 1987 ha iniziato la propria carriera come modella, approdando successivamente ai ruoli professionali di attrice.

Per un periodo l’abilità di Giulia Rebel l’ha portata anche ad affacciarsi nel mondo del fashion business, ma la sua popolarità italiana in veste di attrice ha raggiunto l’apice grazie al ruolo ottenuto all’interno del cast della fiction di successo “L’onore e il rispetto”.

Successivamente Giulia Rebel ha preso parte anche ai cast di fiction quali “La vergogna e il peccato” e “Rodolfo Valentino-La Leggenda” per la regia di Alessio Inturri. Da qui il suo talento arriva anche al grande schermo cinematografico.

Alla base della scelta del suo nome d’arte si trova esplicitamente una scelta strettamente professionale, finalizzata al suo corretto di nome e cognome rispetto al suono del suo nome d’origine. Durante il corso delle diverse interviste rilasciate tuttavia l’attrice ha più volte rimarcato di preferire semplicemente Reda, nome con il quale si fa normalmente chiamare nella vita privata.

Successivamente alla partecipazione di Giulia Rebel all’interno del programma “Veline”, l’attrice viene scelta per la trasmissione “Il processo di Biscardi” in qualità di valletta, lavorando per il mondo della televisione.

Giulia Rebel ottiene un ruolo nella quarta stagione della fiction “L’onore e il rispetto” nei panni del personaggio di Jessica, una donna particolarmente aggressiva e diversa dalla sua personalità. Sul set della stessa fiction, alla terza stagione, Giulia Rebel incontra il collega Francesco Testi, diventato successivamente il suo compagno nella vita reale.

Giulia Rebel, partecipazioni in tv, attrice in fiction e vita privata

Come anticipato nelle righe precedenti l’attrice Giulia Rebel è diventata famosa a livello di gossip grazie alla sua love story con l’attore Francesco Testi, conosciuto sul set della terza stagione della fiction “L’onore e il rispetto 3” diversi anni fa.

L’attore Francesco Testi è nato trentotto anni fa nella città di Verona, considerato odiernamente uno degli attori più amati della televisione italiana grazie alle sue doti recitative e al suo aspetto fisico, alto 188 centimetri di altezza e 91 kg di peso.

L’attore veronese deriva dalla settima edizione del reality show il Grande Fratello, grazie al quale è riuscito ad assumere sempre una maggiore visibilità pubblica, ritagliandosi un posto nella televisione.

Il debutto ufficiale di Francesco Testi in televisione è sopraggiunto grazie alla serie “Caterina e le sue figlie”, conquistando successivamente un ruolo all’interno del cast delle fiction “Il peccato e la vergogna”, “L’onore e il rispetto”, “Sangue caldo”, “Baciami le mani”, “Il restauratore”, “Furore”.

Francesco Testi ha perfezionato la propria recitazione anche in Spagna, dove è riuscito ad entrare all’interno del cast del seguito della serie “Velvet” nei panni di Marco Cafiero, il quale si sussegue in un vortice di vendette alle spalle della protagonista Ana.

Insieme alla compagna Giulia Rebel prende parte al docu-fiction “Pietralcina come Betlemme”, con la quale ha da sempre parlato di ipotetici fiori d’arancio definendola semplice e al tempo stesso di una “bellezza struggente”.