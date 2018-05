Ginecologa sbaglia e decapita neonato per evitare cesareo: finita a processo

Vaishnavy Laxman, ginecologa del Ninewells Hospital di Dundee in Scozia, 41 anni, è finita a processo per aver provocato la morte di un neonato per decapitazione.

I fatti risalgono a 4 anni fa, sotto la decisione da parte della dottoressa di procedere al parto naturale di una gestante. Negando il cesareo alla donna il 16 marzo 2014 il neonato che sarebbe dovuto venire alla luce è invece rimasto ucciso dalle manovre di Vaishnavy Laxman.

La gestante 30enne si era recata in ospedale in seguito alla rottura prematura delle acque alla 25esima settimana. L’estrazione del neonato eseguita dalla ginecologa comportò invece la decapitazione dello stesso, provocandone il decesso.

La gestante presentava una dilatazione insufficiente per eseguire un parto naturale, stabilita intorno ai 2-3 centimetri invece dei 10 centimetri standard, mentre il bambino si era presentato in posizione podalica per la quale viene generalmente scelto un parto cesareo.

La vicenda si era inoltre complicata a seguito del rallentamento cardiaco del bambino, degenerata progressivamente in seguito alla decisione rischiosa assunta dalla dottoressa finita a processo.

Vaishnavy Laxman era riuscita ad estrarre solamente le gambe e le braccia del bambino mentre la testa, rimasta incastrata, finì per essere invece decapitata brutalmente. Successivamente all’errore medico venne eseguito un cesareo d’urgenza al fine di poter rimuovere la testa del bambino, procedendo alle successive procedure per disporre il cadavere in conseguenza ai funerali, ricucendo la parte decapitata.

La gestante, che si era dimostrata comprensiva nei confronti dello staff medico, ha successivamente deciso di denunciare la ginecologa una volta venuta a conoscenza della dinamica dei fatti.

“Quando sono stata portata in sala parto nessuno mi ha detto cosa stava succedendo. Molte persone continuavano a dire che il feto doveva uscire, ma nessuno mi guardava negli occhi né mi spiegava nulla, nessuno mi diceva quali piani avessero e quali rischi stavo correndo” ha spiegato la gestante.

“Mi sentivo male, e per alleviare il dolore ho ricevuto solo uno spray sulla lingua, non c’era anestetico. Hanno tentato due volte di tagliare la mia cervice senza dirmi cosa stavano facendo. Ho detto loro che mi sentivo male e non volevo partorire così, ma nessuno mi ha risposto, come se non esistessi.

Quando in seguito ho saputo i dettagli ho cominciato a urlare e a piangere, ero sconvolta, non riuscivo a crederci. Doveva essere il posto più sicuro del mondo. Si è rivelato un incubo”.