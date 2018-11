Gilet gialli: è guerriglia a Parigi, scontri con la polizia

La manifestazione Gilet Gialli in Francia ha evidenziato caratteri di guerriglia contro la polizia, attraverso lanci d petardi, bottigliette e qualsiasi altro oggetto reperito nei pressi della marcia.

Dopo una settimana di continue mobilitazioni, a fronte del rincaro sui prezzi della benzina e dello scorso tentativo da parte dei cittadini manifestanti per raggiungere il palazzo dell’Eliseo, nel corso della mattinata di ieri i Gilet Gialli si sono nuovamente radunati per gridare a gran voce le proprie richieste.

La tassa a rincaro sui prezzi della benzina ha scatenato una protesta che non accenna a calmare gli animi, chiedono le dimissioni del presidente, Emmanuel Macron. Circa 81 manifestanti sono scesi per le strade indossando i Gilet Gialli simbolo della protesta in tutta la Francia, 8 mila soltanto nei pressi di Parigi.

Nella giornata di sabato scorso i manifestanti erano arrivati a 244 mila, mentre in tutto lo Stato sono stati sottoposti a fermo 35 persone, delle quali 18 all’interno della città di Parigi. Il tentativo di giungere alla Rue du Faubourg-Saint-Honoré in direzione del palazzo dell’Eliseo è stato tempestivamente bloccato dalle forze di polizia, sotto blocchi anticipati nonostante l’entrata di chi ha deciso di togliersi il Gilet Giallo per indossarlo di nuovo soltanto successivamente.

A Champs-Élysées sono stati bruciati diversi cassonetti dell’immondizia, mentre le forze dell’ordine hanno continuato ad alzare e abbassare barricate e protezioni, dividendosi tra l’operato dei vigili del fuoco per arginare il rischio di incendi.

Circa una quarantina di Gilet Gialli ha fatto invece irruzione all’interno dell’abitazione della deputata lrem (La République En Marche, maggioranza di governo), Mireille Robert, dando fuoco ad alcune tavole all’esterno in precedenza all’arrivo dei guardiani nei pressi della località isolata dal traffico cittadino.

Sulla scia degli eventi il presidente di La Republique En Marche (Lrem) della Commissione Affari sociali dell’Assemblea nazionale, Brigitte Bourguignon, ha richiesto una moratoria al fine di riuscire ad aprire un dialogo attraverso un clima di pace.