Gesto choc di un datore di lavoro: regala 20 milioni per i suoi dipendenti

Mark Baiada, fondatore della Bayada Home Health Care, ha staccato un assegno da 20 milioni di dollari destinati ai suoi dipendenti in occasione di un pranzo a riunione tutti insieme. Un gesto rarissimo considerata l’epoca odierna spinta verso lo sfruttamento dei singoli lavoratori dipendenti, il quale è stato ripreso da tutti i quotidiani del mondo.

La notizia ha fatto velocemente il giro del web in seguito al pranzo tenutosi a Philadelphia. Mark Baiada ha voluto dimostrare la propria gratitudine verso i dipendenti che hanno permesso l’accrescimento dell’azienda e dei propri profitti.

I 20 milioni di dollari saranno suddivisi tra i 26 mila dipendenti dell’azienda Home Health Care operanti all’interno dei 22 Stati dove si trovano sparse le diverse filiali. L’azienda si occupa di servire assistenza sanitaria a domicilio, considerata una vera e propria leadership all’interno del mercato del settore.

Le somme stabilite dall’assegno saranno suddivise ulteriormente in 50 dollari per i neoassunti, in decine di migliaia di dollari per i dipendenti invece più longevi. ” Un’esperienza travolgente. Significava molto essere riconosciuti ed è stato tutto molto sincero, fatto col cuore” ha evidenziato Nicole Green di Mount Laurel, infermiera di campo per l’azienda.

“I regali sono un modo per mostrare gratitudine ai dipendenti e fanno parte della transizione dell’impresa verso lo status di non profit, prevista per l’inizio del prossimo anno” ha spiegato Mark Baiada.

Nonostante il gesto l’azienda sta attraversando un momento delicato e particolare dovuto a due cause ancora in corso in riferimento agli straordinari non pagati ad alcuni dipendenti riferiti agli assistenti sanitari e ai responsabili del servizio clienti.

L’azienda si è in questo caso difesa sottolineando la serietà del proprio operato, in linea con le leggi statali e federali in relazione alle politiche salariali. A riportare la notizia del 20 milioni di dollari è stato il quotidiano USA Today, raccogliendo le testimonianze di alcuni dipendenti.